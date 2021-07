Biên kịch Trịnh Khánh Hà chia sẻ với VietNamNet về phần 2 'Hương vị tình thân' cũng như quan điểm về việc thay đổi diễn viên vào vai Diệp.

browser not support iframe.

Ca khúc nhạc phim 'Hương vị tình thân' phần 2

- Phần 1 khép lại ở tập 71 với nhiều cảm xúc, đặc biệt là cảm giác đau đớn thương cảm dành cho Nam. Cảm giác của chị ra sao khi kết thúc phần 1?

Là người làm kịch bản, nắm hết nội dung nhưng đến ngày phát sóng tôi mới xem tập 71 lần đầu tiên giống như khán giả. Đến giờ tôi vẫn còn xúc động, cả vì phim, cả vì sự quan tâm của khán giả. Phương Nam được khán giả thương như thế là hạnh phúc của tất cả chúng tôi.

- Nhiều khán giả cho rằng biên kịch đang dồn hết bi kịch cho Nam, đẩy nhân vật đến đường cùng để tạo kịch tính bước ngoặt cho phần 2?



Những tập cuối của phần 1 là những tập rất nhiều biến cố. Nhưng khán giả theo dõi sẽ thấy, mọi thứ đều có căn nguyên và sự chuẩn bị từ trước, đã dồn nén và đến lúc bùng nổ. Tôi nghĩ, đó là sự phát triển tất yếu, phù hợp với sự phát triển tâm lý của nhân vật.

Nhân vật Phương Nam trong tập cuối của phần 1 bị dồn đến tận cùng bi kịch.

- 'Hương vị tình thân' đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Bản thân chị và nhóm biên kịch trong quá trình viết kịch bản có rơi nước mắt vì các nhân vật của mình?

Có bạn khán giả nhắn tôi hôm xem tập cuối phải chuẩn bị 3 hộp khăn giấy. Tôi biết đây là lời đùa thôi nhưng cảm xúc của khán giả thì là thật. Chúng tôi làm kịch bản, trong một chừng mực nhất định, cũng hóa thân vào cuộc đời nhân vật, yêu ghét, đau khổ cùng nhân vật. Đây là một kịch bản mà cả đội biên kịch chúng tôi vẫn cứ bảo nhau, chưa bao giờ làm một bộ phim mà dạt dào cảm xúc như vậy. Chúng tôi mang được rất nhiều phần đời sống riêng tư, cảm xúc cá nhân, con người mình từng gặp để bồi đắp cho các nhân vật và câu chuyện của mình.

- Chi tiết nào ở phần 1 khiến chị xúc động nhất? Diễn xuất của diễn viên nào theo chị là xuất sắc nhất, xét ở góc độ chuyển tải tinh thần kịch bản lên màn ảnh?

Hương vị tình thân là một bộ phim có nhiều chi tiết thú vị, rất đời. Trong quá trình làm kịch bản, chúng tôi đã rất tâm đắc rồi, sau đó khi đạo diễn Danh Dũng làm ở hiện trường, anh cũng sáng tạo thêm nữa nên nói thật xem nhiều khi thấy rất “sướng”. Mỗi chi tiết tình huống, đều có cái hay riêng và mang một cảm xúc riêng, nên nói yêu nhất chi tiết nào rất khó trả lời.



Sự hóa thân của các diễn viên trong phim này cũng như vậy. Từ Phương Oanh, Mạnh Trường, chị Tú Oanh, chị Như Quỳnh, anh Công Lý… ai cũng từng làm cho tôi có lúc bất ngờ, làm cho mình khóc cười được.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà cho biết diễn xuất của hầu hết các diễn viên trong 'Hương vị tình thân' đều làm cho chị cảm thấy thoả mãn.

- 'Hương vị tình thân' có lẽ là phim mà khán giả tương tác mạnh nhất khi lên sóng, cảm xúc đảo chiều liên tục, lúc khen lúc chê dữ dội. Điều này có ảnh hưởng đến ê kíp không nhất là với 1 phim vừa làm vừa phát sóng? Biên kịch thực tế có phải điều chỉnh chi tiết nào theo phản ứng của người xem?

Chắc chắn là có! Chúng tôi vừa làm phim vừa phát sóng nên ý kiến của khán giả dội đến mình ngay lập tức khi tập phim phát sóng lên. Được yêu thì mừng, bị chê phải suy nghĩ. Nhưng dù là được khen hay bị chê chúng tôi vẫn phải phân tích rất kỹ càng, nguyên nhân do đâu, do kịch bản chưa hợp lý, chưa hay, hay do khán giả quá yêu - ghét nhân vật nên mong muốn nhân vật được hạnh phúc - phải trả giá….

Khán giả có rất nhiều ý kiến đóng góp rất hay, bất ngờ, chúng tôi luôn cân nhắc để có những điều chỉnh phù hợp, cân bằng được định hướng của chúng tôi cũng như mong muốn của khán giả. Hy vọng là vì sự tương hỗ như thế, bộ phim sẽ càng hấp dẫn hơn.

Bích Ngọc (ngoài cùng bên trái) thay thế Ánh Tuyết đảm nhiệm vai Diệp trong phần 2.

- Hết phần 1, những hình ảnh của phần 2 cũng đã được giới thiệu ở phần after credit. Có thể nhận ra sự xuất hiện của các nhân vật mới và cả sự thay đổi của nhân vật cũ. Trong đó có cả sự xuất hiện của diễn viên mới vào vai Diệp đang được khán giả bàn tán. Chị có đồng tình với sự thay đổi đó? Và có phải biên kịch đã phải thay đổi kịch bản cho phù hợp với tình huống thay đổi diễn viên?

Trong phần 2 của bộ phim, chúng tôi đã để nhân vật Diệp qua phẫu thuật thẩm mỹ, xinh đẹp hơn rất nhiều. Với một người mẹ luôn khao khát con mình xinh đẹp, sung sướng, giàu có lên… như bà Bích, thì phi vụ “đầu tư” này là điều rất thường. Cho nên tôi muốn nói là, sự thay đổi trong nhan sắc của Diệp ban đầu xuất phát từ kịch bản.

- Câu hỏi lớn nhất mà khán giả muốn hỏi lúc này là phần 2 sẽ có sự thay đổi nào lớn nhất với Nam? Liệu Nam và Long có còn là nhân vật chính? Hay sẽ tập trung vào Nam và ông Sinh?



Chủ đề chính của bộ phim là về tình thân mà cụ thể là khao khát tìm kiếm tình thân của Phương Nam. Nhưng Phương Nam cũng rõ hơn ai hết, cô là 1 đứa trẻ mồ côi, tình thân này, đương nhiên không phải là là tình ruột thịt, mà là sự chân thành đối đãi, thương yêu như người thân của những người ban đầu là xa lạ.

Long tiếp tục là trục nhân vật chính của phần 2.

Ở phần 2 này, nội dung vẫn rất rõ nét, vai trò của ông Sinh sẽ đẩy lên cao hơn ở phần 1, đó là tình thân ruột thịt mà Nam không ngờ tới. Còn Hoàng Long, anh vẫn là trục chính của tình thân từ người không cùng máu mủ, từ anh sẽ kéo theo rất nhiều tình thân khác.

- Phần 2 có bao nhiêu tập và hiện tại chị đã có kịch bản tập cuối chưa?



Chúng tôi đã hoàn thành kịch bản một thời gian rồi, đương nhiên, vẫn liên tục có những sửa chữa để phù hợp với sản xuất hiện trường, cũng như là mong muốn làm hay hơn nữa khi còn có cơ hội.

Mỹ Anh