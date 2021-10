Bình An sẽ tranh giành Khả Ngân với Thanh Sơn và hé lộ: "Chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như 'Yêu hơn cả bầu trời' mà trong '11 tháng 5 ngày' sẽ có cả ẩu đả xảy ra".

Bình An và Khả Ngân trong cảnh phim '11 tháng 5 ngày' sắp phát sóng.

- Một số cảnh quay chưa lên sóng của phim '11 tháng 5 ngày' khiến fan đồn đoán Bình An sẽ vào vai tình địch của Thanh Sơn không biết có chính xác?

Trong phim này Bình An vào vai một người bạn thân của Nhi từ Sài Gòn ra chơi. Trí trước cùng đi du học với Nhi và chơi với Nhi từ nhỏ nên hai người rất thân thiết. Trí cũng thích Nhi từ lâu nhưng vì Nhi luôn coi mình là bạn nên Trí không dám tiến sâu hơn vì sợ mất đi tình bạn của mình. Lần này Trí ra Hà Nội thăm Nhi là có mục đích riêng của mình, một trong số đó là gặp lại Nhi. Còn Trí có quyết định cưa lại Nhi một lần nữa không thì khán giả hãy đón xem những tập tiếp theo sẽ rõ.

- Từng rất được khán giả yêu mến khi đóng 'Yêu hơn cả bầu trời' với Thanh Sơn, An có thể nói gì về sự tái ngộ màn ảnh này? Hai người sẽ có những cảnh phim nảy lửa ở thế đối đầu trong '11 tháng 5 ngày' chứ?

Khi Bình An nhận làm phim này cũng có một số bạn khán giả comment rằng 2 anh có còn tranh nhau 1 cô gái không? Bình An xin trả lời là có nhé! Chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như Yêu hơn cả bầu trời mà ở trong 11 tháng 5 ngày sẽ có cả ẩu đả xảy ra.

Bình An và Thanh Sơn từng là tình địch trong 'Yêu hơn cả bầu trời'.

- '11 tháng 5 ngày' đang thu hút khán giả, việc tham gia phim ở thời điểm này có gây sức ép với bạn khi mọi sự chú ý của khán giả đều đang dồn hết cho cặp Đăng - Nhi của Thanh Sơn và Khả Ngân?

Đối với An được tham gia vào một bộ phim và được cống hiến trong một vai diễn là điều tuyệt vời nhất rồi. Cho dù vai diễn đấy có được yêu hay bị ghét thì đó cũng là một phần may mắn mà khán giả dành tặng cho An. Thấy mọi người gọi mình là "trà xanh" là "Tuesday" cũng thấy vui vui. Chắc tại cái tên Bình An vận vào người rồi nên giờ muốn đổi gió chút cho mình cảm nhận thêm nhiều hương vị nữa của cuộc sống.

- Làm thế nào để An có thể giấu kín chuyện mình tham gia '11 tháng 5 ngày' lâu đến như vậy? Điều gì ở nhân vật Trí thu hút bạn?

Thực ra việc giấy kín về sự xuất hiện của mình trong phim là làm theo yêu cầu của đạo diễn. Việc này tôi cũng thấy rất chuyên nghiệp, như vậy sẽ càng gây sự tò mò và tạo tính hấp dẫn cho bộ phim hơn.

"Nghe nói Nhi và Đăng trong '11 tháng 5 ngày' đang hạnh phúc lắm. Nhưng đấy là chưa có sự xuất hiện của Trí thôi", Bình An chia sẻ hài hước với bức ảnh chụp cùng Khả Ngân.

- Sự kết hợp với Khả Ngân trong phim này có gì thú vị? Có cảnh quay nào khiến hai bạn hứng thú?

Khả Ngân là một cô gái rất năng động và đáng yêu. Phân đoạn của 2 anh em chủ yếu đều mang tính chất vui vẻ thế nên cũng không gặp chút vất vả nào trong quá trình làm phim cả.

- Bạn theo dõi '11 tháng 5 ngày' vậy thích điểm gì và nhân vật nào nhất của phim?

An có theo dõi từng tập của bộ phim và tất nhiên An thích cặp đôi Đăng - Nhi rồi. Từ cách diễn cho đến hành động, hai người đều cực kỳ đáng yêu và dễ thương. Nhưng nghĩ tới cảnh có sự xuất hiện của mình thì mình càng cảm thấy hứng thú (cười lớn). An tự nhủ rằng: "Để xem 2 người hạnh phúc được bao lâu".

Ảnh kỷ niệm 4 năm yêu nhau của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga.

- Toàn đóng cặp với các bạn diễn xinh đẹp, An sẽ phải "trấn an" Phương Nga thế nào? Bạn có phải 'báo cáo' với bạn gái về các bạn diễn nữ sẽ đóng cùng mình trong phim mới?

Hai đứa gắn bó với nhau cũng được 4 năm rồi. Đây cũng không phải là lần đầu An quay phim mà đóng cặp cùng một diễn viên nữ nên đối với Phương Nga mình nghĩ cũng không có gì là bỡ ngỡ nữa. Nhưng mình phải báo cáo chứ, nhà là phải có nóc, đi đâu, làm gì, với ai là phải báo cáo hết (cười). Quay phim có đoạn này đoạn kia là phải khai hết. Mình thấy toàn khai sạch với Phương Nga nên giả sử có xem phim mà bắt gặp cảnh này cảnh kia thì cũng không có sao vì đã báo hết rồi.

- Không chỉ '11 tháng 5 ngày' sắp tới An còn đóng phim 'Mặt nạ gương'. Có vẻ như An lại sắp phủ sóng giờ vàng rồi! Đóng phim cảnh sát hình sự có gì khó hơn các phim tâm lý tình cảm An tham gia?

Đây là lần đầu An tham gia phim về đề tài cảnh sát hình sự, nói chung cũng gặp nhiều điều bỡ ngỡ và khó khăn vì đề tài này hoàn toàn khác, nó đòi hỏi người diễn viên phải tưởng tượng và phân tích tâm lý nhân vật kỹ hơn rất nhiều.

browser not support iframe.

Bình An và Thanh Sơn trong phim 'Yêu hơn cả bầu trời'

Quỳnh An