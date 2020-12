Ana de Armas sẽ kết hợp cùng hai tài tử điển trai Ryan Gosling, Chris Evans trong bom tấn 'The Gray Man'.

Ana de Armas trong phim 'Kẻ trực đêm'

Ana de Armas được biết đến là Bondgirl trong tập phim mới về điệp viên 007 No Time to Die. Cô đang là cái tên được rất nhiều đạo diễn lớn của Hollywood săn đón. Sắp tới người đẹp Cuba sinh năm 1988 sẽ đóng vai nữ chính bên cạnh Ryan Gosling và Chris Evans trong dự án phim tiếp theo của anh em đạo diễn bom tấn tỷ đô Avengers: Endgame. Anthony và Joe Russo sẽ đảm trách vai trò đạo diễn cho phim The Gray Man được Netflix đầu tư tới 200 triệu USD để khai thác trên nền tảng này.

Bondgirl xinh đẹp Ana de Armas.

Joe Russo sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò biên kịch cùng với hai tên tuổi khác. Kịch bản The Gray Man dự trên cuốn sách và series phim cùng tên của Mark Greaney. Phim theo chân Court Gentry (Ryan Gosling), một tên tuổi trong thế giới ngầm có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào và biến mất để lại không dấu tích. Tuy nhiên sự xuất hiện của Lloyd Hansen (Chris Evans), cựu nhân viên CIA và cũng là bạn học một thời của anh khiến Court Gentry gặp vô vàn khó khăn.

Chris Evans nổi tiếng với vai Captain America.

Với sự góp mặt của bộ ba diễn viên đình đám và cặp đạo diễn lừng danh, The Gray Man có nhiều tiềm năng trở thành một cỗ máy kiếm tiền dài hơi cho Netflix. Bởi series sách cùng tên ra đời năm 2009 và sau đó có tới 8 phần. Dự kiến phim sẽ bắt đầu quá trình sản xuất từ tháng 1/2021.

Ryan Gosling được nhiều khán giả yêu thích trong phim 'Lalaland'.

Mỹ Anh