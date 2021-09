'No Time To Die' vừa tung trailer cuối với nhiều cảnh quay gay cấn đồng thời ấn định ngày ra rạp chính thức sau thời gian dài trì hoãn.

browser not support iframe.

Trailer mới của 'No Time To Die'

No Time To Die (Không phải lúc chết) là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Daniel Craig trong vai 007. Phần mở đầu trailer cuối 'tua' lại những hình ảnh trong quá khứ của James Bond cũng như nói rõ lý ro vì sao điệp viên 007 trở lại với nhiệm vụ mới này.

Khi Bond đang tận hưởng cuộc sống yên bình tại Jamaica sau khi rời tổ chức, người bạn cũ từ CIA đã đề nghị anh giúp đỡ. Nhiệm vụ của Bond lần này là giải cứu các nhà khoa học bị bắt cóc nhưng sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa khiến Bond phải đối đầu với một kẻ thù vô cùng bí hiểm.

Ngoài Daniel Craig, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. Nữ diễn viên người Cuba Ana de Armas lần đầu đóng vai Bondgirl chiêu đãi người xem bằng nhan sắc nóng bỏng cùng loạt cảnh hành động mãn nhãn.

Trong khi đó, mỹ nhân người Pháp Léa Seydoux từng sắm vai Bondgirl trong tập phim Spectre (2015) cũng trở lại trong phần này. Trailer cuối quả không làm các fan thất vọng với những cảnh phim gay cấn đến nghẹt thở gắn liền với thương hiệu điệp viên người Anh trứ danh.

No Time To Die chính thức ra rạp toàn cầu từ 6/10, chậm hơn 1 năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lịch chiếu liên tục bị trì hoãn.

Quỳnh An