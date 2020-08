4 năm qua Chadwick Boseman âm thầm chiến đấu với ung thư, trong lúc phải trải qua vô vàn cuộc phẫu thuật và hóa trị, anh vẫn hoàn thành các vai diễn trong các phim bom tấn doanh thu tỷ đô.

Tạm biệt một chiến binh thực sự

Chadwick Boseman trong vai Black Panther.

Tin tức khiến nhiều người sốc nhất hôm nay chính là Chadwick Boseman, tài tử đóng chính trong bom tấn Black Panther (Chiến binh báo đen) qua đời khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 43.

Đến tận lúc anh ra đi, theo thông cáo phát đi từ gia đình Chadwick Boseman, nhiều người mới biết nam diễn viên sinh năm 1977 đã đấu tranh với căn bệnh ung thư đại tràng suốt 4 năm qua. Chadwick Boseman giấu căn bệnh của mình, âm thầm thực hiện các cuộc phẫu thuật và hóa trị, trong lúc vẫn hoàn thành các vai diễn.

Cả 3 bom tấn Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) Chadwick Boseman tham gia đều vào khoảng thời gian anh đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Siêu anh hùng báo đen trên màn ảnh cũng chính là hình ảnh phản chiếu tinh thần chiến binh của Chadwick Boseman ngoài đời thực, chiến đấu đến cùng. Tuy vậy vị vua của vương quốc Wakanda trên màn ảnh đã không thể chiến thắng được số phận. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ trong vòng tay gia đình.

"Báo đen" của loạt bom tấn 6 tỷ USD

Chadwick Boseman tại lễ trao giải Oscar 2019, khi 'Black Panther' bội thu giải thưởng.

Ngay khi tin tức được phát đi, người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam đều không tin vào sự thật, bởi nó quá đột ngột. Họ thương tiếc một tài năng đã ra đi quá sớm khi còn sung sức.

Một trong những một phim cuối cùng của Chadwick Boseman là Da 5 Bloods của đạo diễn Spike Lee. Phim này cũng có sự góp mặt của diễn viên Ngô Thanh Vân, công chiếu trên Netflix hồi tháng 6 năm nay. Trang Rotten Tomatoes viết về Chadwick Boseman: "Hãy yên nghỉ nhé, một trong những tài năng thực sự và người hùng vĩ đại nhất của Hollywood".

Chadwick Boseman sinh năm 1977 và thực ra đã đóng phim từ năm 1970 khi đóng vai phụ trong phim truyền hình All My Children. Lớn lên trong nghèo khó nhưng Chadwick Boseman rất ham học. Anh cùng lúc học ĐH Howard ở ĐH Oxford, Anh. Chính nam diễn viên Denzel Washington là người giúp trả học phí cho Chadwick Boseman ở Anh.

Chadwick Boseman chủ yếu đóng phim ngắn và phim truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2003 cho đến khi được chú ý với bộ phim 42 cùng ngôi sao Harrison Ford năm 2013. Tuy nhiên phải đến năm 2016 tên tuổi Chadwick Boseman mới được biết đến rộng rãi khi anh đóng vai siêu anh hùng Black Panther trong bom tấn Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến siêu anh hùng) với doanh thu hơn 1 tỷ USD.

Đây chính là bàn đạp để Chadwick Boseman tỏa sáng, trở thành tên tuổi toàn cầu khi anh tiếp tục đảm nhiệm vai này trong 3 bom tấn của Marvel là Black Panther (Chiến binh báo đen),Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc chiến vô cực) và Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết) với tổng doanh thu lên tới hơn 6 tỷ USD trên toàn cầu.

Đặc biệt Black Panther còn thắng 3 giải Oscar năm 2019, điều chưa từng có với các phim siêu anh hùng. Vai diễn này không chỉ mang về cho Chadwick Boseman tiền bạc, danh tiếng mà còn giúp anh nhận vô số đề cử và giải thưởng điện ảnh trên thế giới năm 2019.

Các ngôi sao hàng đầu thế giới nói lời vĩnh biệt 'nhà vua'

Chadwick Boseman ra đi khi bao nhiêu kế hoạch còn dang dở, cả Hollywood tiếc cho một ngôi sao đã tắt quá sớm. Diễn viên Chris Evans viết: "Tôi thực sự đau buồn. Chadwick là một người vô cùng đặc biệt. Tôi may mắn vì có được tình bạn này. An nghỉ nhé nhà vua! (vai Black Panther do Chadwick Boseman đóng là vua của vương quốc Wakanda - PV). Diễn viên Mark Ruffalo chia sẻ trên Twitter: "Anh bạn ơi, cậu là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất. Hãy an nghỉ nhé nhà vua!".

Chris Pratt viết: "Tôi cầu nguyện cho gia đình Chadwick. Thế giới sẽ nhớ tài năng lớn này". Diễn viên Viola Davis thốt lên: "Chadwick..... không từ nào có thể thể hiện được nỗi đau này. Tài năng, tinh thần, trái tim của anh.... Vinh dự khi được làm việc cùng anh".

Dwayne Johnson, nam diễn viên đắt giá nhất thế giới hiện nay chia sẻ hình ảnh Chadwick Boseman cười tươi kèm những lời xúc động: "Thật khó khăn khi nghe tin này. An nghỉ trong tình yêu nhé người anh em. Cám ơn vì đã tỏa sáng và mang tài năng của cậu đến với thế giới này".

Mỹ Anh