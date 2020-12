Chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức, 'Chị mười ba: 3 ngày sinh tử' đã bán được hơn 500 nghìn vé, thu về hơn 30 tỷ.

browser not support iframe.

Trailer phim 'Chị mười ba: 3 ngày sinh tử'

Chính thức ra rạp từ 25/12, Chị mười ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang nhanh chóng xô đổ kỷ lục của phần 1 (với 352 nghìn vé bán được trong 3 ngày công chiếu đầu tiên) khi hút tới nửa triệu khán giả ra rạp cuối tuần qua, thu về hơn 30 tỷ đồng.

Do bom tấn Hollywood Wonder Women 1984 đã ra rạp từ tuần trước nên Chị mười ba: 3 ngày sinh tử chỉ có một đối thủ duy nhất ra rạp cùng thời điểm là hoạt hình đình đám Soul của Pixar. Do vậy bộ phim mới của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật gần như thống lĩnh rạp chiếu cuối tuần qua với các suất chiếu dày đặc và tỷ lệ lấp đầy các phòng chiếu từ 60-80%.

Ê kíp 'Chị mười ba: 3 ngày sinh tử' liên tục thực hiện cinetour giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu.

Để đánh dấu cột mốc này, ê kíp Chị mười ba: 3 ngày sinh tử sẽ tung ra MV của bản nhạc phim Nếu đã là anh em do ca sĩ Quân AP thể hiện vào 20h ngày 28/12. Đây là bài hát được khán giả tìm kiếm nhiều sau khi xem phim bên cạnh ca khúc Chị mười ba đang nổi đình nổi đám của Huỳnh James và Pjnboys.

Chị mười ba: 3 ngày sinh tử mở ra một bối cảnh mới cùng một câu chuyện mới sau khi chuyển địa bàn lên Đà Lạt. Tưởng đâu cuộc sống của Kẽm Gai sẽ được bình yên, nào ngờ anh lại bị cuốn vào vòng xoáy thù hận khi bất ngờ có mặt ở nơi Đức Mát (Phát La) bị giết. Tình ngay lý gian, Kẽm Gai trở thành đối tượng tình nghi số một trong án mạng lần này và bị truy đuổi bởi phe đàn anh Đức Mát (Kiều Minh Tuấn). Ớn lạnh nhất trailer là nhân vật Kiều Minh Tuấn còn cầm một hũ hài cốt có in ảnh và tên Kẽm Gai.

Một cảnh trong phim.

Dĩ nhiên Chị mười ba luôn tin tưởng đàn em của mình và một mực cho rằng Kẽm Gai không giết người. Đây là lúc chị đại giang hồ phải đối đầu với một băng đảng mới, đáng sợ hơn cả Bi Long.

Quỳnh An