8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim 'Wonder Woman 1984' dành tặng cho độc giả VietNamNet vào tối 16/12 tại rạp CGV 2 miền.

Sau nhiều lần trì hoãn ngày ra rạp, phần phim mới nhất về Nữ thần chiến binh, Wonder Woman 1984 sẽ ra mắt tại Việt Nam từ 18/12, sớm hơn Bắc Mỹ 1 tuần. Wonder Woman 1984 dự kiến ra rạp vào 5/6 nhưng liên tục thay đổi lịch chiếu, từ 14/8 sang 2/10 và giờ là 25/12. Đây là một trong những bom tấn hiếm hoi được ra rạp trong năm nay bởi hầu hết đã chuyển lịch sang mùa hè năm sau hoặc năm 2022 để né dịch Covid.

Phim lấy bối cảnh năm 1984, 66 năm sau sự kiện ở phần đầu tiên (1918). Thế giới liên tục thay đổi và chắc chắn Wonder Woman không đứng ngoài lề của sự chuyển động liên tục đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Nữ thần chiến binh vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác, đồng thời cũng xây dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo - quý cô Diana Prince quyến rũ, xinh đẹp và thành đạt giữa cuộc sống hiện tại.

Gal Gadot trong vai 'Wonder Woman'.

Hàng loạt diễn biến khó lường xảy ra. Một mặt, Diana bất ngờ gặp lại người tình Steve Trevor tưởng chừng đã qua đời cách đây 66 năm. Mặt khác, tình chị em của cô với người bạn thân Barbara Minerva bỗng chốc tan vỡ trước tác động của ác nhân có tên Max Lord. Barbara nhận được một nguồn sức mạnh siêu nhiên, giúp cô biến thành Báo Đốm, cũng là đối thủ truyền kiếp của Wonder Woman.

Phim có sự góp mặt của dàn sao Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig cùng sự tham gia của "phù thuỷ âm nhạc Hollywood".

'Wonder Woman 1984' có chi phí sản xuất 180 triệu USD.

Nhân dịp khởi chiếu Wonder Woman 1984, CJ CGV Việt Nam có 8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet tối 16/12 tại rạp CGV 2 miền. Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng gửi emai về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "Wonder Woman 1984 - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "Wonder Woman 1984 - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 14/10. BBT sẽ liên hệ trực tiếp với độc giả nhận vé.



Quỳnh An