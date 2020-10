Mỹ nhân vạn người mê Anne Hathaway từng thành công với series 'Nhật ký công chúa' vào vai phù thủy tối thượng đẹp ma mị đầy cuốn hút trong phim mới.

Tối 2/10 (theo giờ Việt Nam), trailer đầu tiên của Phù thủy, Phù thủy (The Witches) đã được tung ra với nội dung hài hước, âm nhạc vui tươi cùng bối cảnh nhuốm màu sắc ma thuật huyền bí.

Nhưng đáng nhớ hơn cả là dàn sao tài năng từ chính đến phụ như chủ nhân tượng vàng Oscar - Octavia Spencer (từng góp mặt trong The Help, Hidden Figures, The Shape of Water), nam diễn viên được đề cử Oscar, chủ nhân Quả cầu vàng - Stanley Tucci (được nhiều khán giả Việt biết tới qua The Devil Wears Prada, The King's Man). Và nổi bật nhất không ai khác chính là chủ nhân tượng vàng Oscar, mỹ nhân vạn người mê Anne Hathaway trong vai phù thủy tối thượng đầy cuốn hút.

3 ngôi sao đảm nhiệm vai chính trong phim.

Phim kể về cậu bé 7 tuổi sống với bà ngoại sau khi bố mẹ qua đời. Trong chuyến đi chơi nghỉ dưỡng tại một khách sạn sang trọng, cậu nhóc vô tình lọt vào hội nghị của các phù thủy rồi bị phù thủy tối thượng (Anne Hathaway) biến thành chuột bằng một loại thuốc đặc biệt. Đây cũng chính là chất độc ả định dùng để biến tất cả trẻ em thành chuột. Cùng với bà mình (Octavia Spencer), cậu bé phải tìm mọi cách trở lại hình dạng thật và đánh bại âm mưu của binh đoàn phù thủy.

Anne Hathaway vào vai phù thủy tối thượng.

Ngoài dàn diễn viên đình đám, Phù thủy, Phù thủy quy tụ ekip sản xuất "khủng" gồm chủ nhân tượng vàng Oscar Robert Zemeckis - đạo diễn của Forrest Gump, Cast Away trên ghế đạo diễn, đồng biên kịch Guillermo del Toro - chủ nhân tượng vàng Oscar, biên kịch, đạo diễn của Pan's Labyrinth, The Shape Of Water và Alfonso Cuarón - nhà làm phim từng chiến thắng 4 giải Oscar với Roma và Gravity trên cương vị nhà sản xuất.

Phù thủy, Phù thủy dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 6/11/2020.

Quỳnh An