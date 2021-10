"Trừ khi có quyết định chính thức của cơ quan điều tra về những vấn đề lùm xùm xung quanh việc của anh Trấn Thành thì lúc đó chúng tôi mới xem xét bỏ ra khỏi hạng mục phim dự thi không", Cục trưởng Cục Điện ảnh nói.

Phim Bố già của Trấn Thành công chiếu từ tháng 3/2021 và nhanh chóng cán mốc 400 tỷ doanh thu sau 1 tháng ra rạp, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại thị trường Việt Nam. Bố già cũng là 1 trong 26 phim có tên trong danh sách Phim truyện tham gia LHP Việt Nam 2021 sẽ diễn ra tại Huế từ 18-20/11 tới đây.

Tại sự kiện họp báo thông tin về LHP Việt Nam 2021 diễn ra tại trụ sở Bộ VHTTDL sáng 22/10, đại diện một tờ báo có hỏi về trường hợp Bố già của Trấn Thành bởi cho rằng nghệ sĩ này vướng 1 số lùm xùm gần đây và BTC liệu có cân nhắc về việc có loại Bố già khỏi danh sách tranh giải hay không.

Trấn Thành vừa là đồng đạo diễn, đồng tác giả kịch bản, vừa đóng chính và là nhà sản xuất của "Bố già".

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết: "Bố già có sự tham gia của Trấn Thành, anh ấy vừa là đồng đạo diễn, vừa là diễn viên và đóng chính luôn. Nhưng tôi xin lưu ý là phim Bố già có một đạo diễn rất quan trọng là Vũ Ngọc Đãng - một đạo diễn tôi đánh giá là rất tiềm năng của điện ảnh Việt Nam. Còn việc anh Trấn Thành gần đây dư luận xã hội cũng như là thông tin có lùm xùm dính đến một số vụ việc nhưng chúng tôi vẫn để Bố già tham gia một cách bình thường. Trừ khi có quyết định chính thức của cơ quan điều tra về những vấn đề lùm xùm xung quanh việc của anh Trấn Thành thì lúc đó chúng tôi mới xem xét bỏ ra khỏi hạng mục phim dự thi không".

Bố già của Trấn Thành là 1 trong 26 phim truyện tham gia LHP Việt Nam 2021 bên cạnh các phim Ròm, Gái già lắm chiêu V, Chị mười ba 2, Bằng chứng vô hình, Mắt biếc, Miền ký ức, Kiều, Khúc mưa, Nắng 3, Ngốc ơi tuổi 17, Cậu Vàng, Tiệc trăng máu.... Có 10/26 phim cấm khán giả dưới 18 tuổi, 8/26 phim giới hạn khán giả dưới 16 tuổi. Trong số này có cả những phim bị đánh giá là "thảm hoạ", thất bại thảm hại về doanh thu nhưng cũng có phim đạt doanh thu trăm tỷ, gây tiếng vang tại LHP Busan.

Cục trưởng Cục Điện ảnh (phải) và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại buổi họp báo sáng 22/10.

BTC cho biết chỉ có 17/26 phim được tranh giải Bông sen vàng trị giá 60 triệu đồng nhưng chỉ công bố tại cuộc họp báo diễn ra tại Huế ngày 17/11 tới để tránh làm ảnh hưởng tâm lý tới các đoàn có phim không được chọn tranh giải. Bên cạnh đó, danh sách cụ thể 9 thành viên BGK hạng mục Phim truyện cũng sẽ được giữ kín đến ngày khai mạc LHP Việt Nam để đảm bảo tính khách quan, tránh những cuộc gặp không cần thiết (nếu có) giữa các đoàn phim với giám khảo.

Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên LHP Việt Nam sẽ lần đầu không có sự kiện thảm đỏ lẫn các cuộc hội thảo. Cũng không có các hoạt động chiếu phim trực tiếp cho khán giả do rạp chiếu hiện vẫn chưa được mở. Do vậy, toàn bộ các phim tham gia LHP Việt Nam sẽ được chiếu trên ứng dụng VTVGo. Bên cạnh đó, tất cả các đại biểu, khách mời dự LHP Việt Nam cũng sẽ phải tiêm hai liều vắc xin phòng Covid-19 cũng như có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi tới Huế.

LHP Việt Nam huỷ sự kiện thảm đỏ.

Đây là lần đầu tiên LHP Việt Nam được tổ chức trực tuyến và cũng là lần đầu tiên giải Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc và giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc được đưa vào hạng mục trao giải.

