Vừa ra mắt ngày 15/10, mùa 1 series phim Hàn 'My Name' đã gây sốt bởi nhiều yếu tố.

Dàn diễn viên chia sẻ về hậu trường phim 'My Name'

Là thể loại phim noir (dòng phim tội phạm) hành động mới lạ, đan xen với những cú twist của sự trả thù và phản bội, My Name vừa được mời tham dự LHP quốc tế Busan (BIFF) và ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến lớn nhất thế giới ngay ngày bế mạc BIFF. My Name có sự tham gia của các diễn viên Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju và Jang Yull.

Han So-hee chinh phục khán giả với nhân vật bản lĩnh, ý chí quật cường

Tạo hình của Han So-hee trong phim 'My Name'.

Han So-hee đã trở lại và hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nữ tính của các nhân vật mà cô từng thủ vai trước đây trong Nevertheless, The World of the Married và thể hiện khía cạnh mạnh mẽ mới lạ của mình. Nhân vật Jiwoo là một cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Đạo diễn Kim Jin-min chia sẻ rằng các khán giả có thể mong đợi những cảm xúc mãnh liệt được bộc lộ "khi một người chấp nhận từ bỏ danh tính của mình để trả thù và đối mặt với sự thật về người mà cô ấy tin tưởng cả đời".

Trong khi các thể loại phim noir hành động cùng những câu chuyện về gián điệp thường do nam giới thống trị thì My Name lại lật ngược tình thế với thể loại này bằng cách giới thiệu một nữ chính trẻ tuổi khiến series như được thổi một luồng gió mới.

Ahn Bo-hyun với nhân vật Pildo - một đối tác vô cùng tin cậy

Ahn Bo-hyun đã để lại ấn tượng đáng nhớ cho nhiều khán giả nhờ vai diễn nổi bật (và màu tóc) trong Itaewon Class. Ahn Bo-hyun đóng vai Pildo, cộng sự của Jiwoo, là cảnh sát hàng đầu trong bộ phận chống ma túy và là người kiên định trong các nguyên tắc.

Thông qua My Name, Ahn Bo-hyun có nhiều đất diễn để thể hiện khả năng hơn, truyền tải những biểu cảm nghiêm nghị và cương quyết của Pildo, một nhân vật có tính cầu toàn và rất nguyên tắc. Anh cũng đồng thời thể hiện những thay đổi tinh tế trong trái tim nhân vật khi hợp tác với Jiwoo - tất cả đều ở sự cân bằng hoàn hảo.

Phản ứng hóa học thuyết phục trên màn ảnh của Ahn Bo-hyun và Han So-hee đã tạo thành cặp đôi cực kỳ thú vị trong My Name.

Kim Sang-ho khiến chúng ta tin rằng anh ta chính là kẻ chủ mưu

Một nam diễn viên kỳ cựu khác mà chúng ta đã quá quen mặt chính là Kim Sang-ho, người đã xuất hiện với vai diễn gần nhất trong series cổ trang kinh dị giật gân Kingdom. Anh một lần nữa thể hiện khả năng diễn xuất dày dạn kinh nghiệm khi thêm chiều sâu cho nhân vật của mình trong My Name, Giho, người đứng đầu Đơn vị điều tra ma túy, người muốn bắt Mujin trước khi nghỉ hưu.

Kim Sang-ho thủ vai Giho là một trưởng nhóm khó tính với kinh nghiệm dày dạn và sự cẩn trọng trong việc lựa chọn những từ ngữ và thần thái của anh trên màn ảnh cũng khiến người xem mê mẩn.

Park Hee-soon khiến khán giả luôn cảnh giác với Mujin như một nhân vật bí ẩn

Park Hee-soon là một diễn viên kỳ cựu có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ thể loại phim noir. Anh đã giành được Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 54 cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1987 với When the Day Comes. Trong My Name, anh đóng vai Mujin, người đứng đầu băng đảng ma túy lớn nhất đất nước, băng đảng Dongcheon.

Sau cái chết của người bạn Donghoon (Yun Gyeong-ho), người mà anh tin tưởng hết mực như một người anh em, Mujin chấp nhận Jiwoo, con gái của Donghoon vào tổ chức và dẫn dắt Jiwoo khi cô gia nhập lực lượng cảnh sát. Mặc dù Mujin dường như làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ Jiwoo khỏi bị tổn hại, thân phận thật của anh vẫn là một ẩn số. Đây là nhân vật ngày càng thu hút sự tò mò của người xem qua mỗi tập phim.

Park Hee-soon gọi những hành động trong phim là "hành động với cảm xúc". Vì điều khác biệt của loại hành động này với những hành động được thấy trong các tác phẩm khác là động lực đằng sau các động tác - phát sinh từ những đặc điểm độc đáo và cảm xúc chân thật của mỗi nhân vật.

Lee Hak-ju gây ấn tượng trong vai cánh tay phải đắc lực, Taeju

Lee Hak-ju đã xây dựng bản thành tích của mình trên sân khấu và trong các dòng phim độc lập trước khi chuyển sang các tác phẩm như Be Melodramatic và The World of the Married. Thông qua những vai diễn này, Lee đã hết lần này đến lần khác chứng minh khả năng hòa nhập với các nhân vật của mình. Trong My Name, anh tự biến mình thành Taeju, cánh tay phải đáng tin cậy nhất của Mujin và là chỉ huy thứ hai của tập đoàn Dongcheon.

Lee Hak-ju thể hiện những cảm xúc phức tạp của Taeju thông qua ánh mắt và nét mặt của anh lột tả ấn tượng về hình ảnh nhân vật bị giằng xé khi đứng tại ranh giới giữa thiện và ác.

Jang Yull để lại dấu ấn với vai thành viên băng đảng bất hảo, Gangjae

Jang Yull đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong giới sân khấu và anh đang mở rộng phạm vi của mình sang màn ảnh nhỏ và lớn. Jang Yull tiếp tục tạo dựng bản thân với khán giả chính thống trong My Name với vai thành viên đoàn phim Dongcheon đầy tham vọng, Gangjae, người quay cho cuộc trả thù độc ác sau khi bị lật đổ vì gây ra rắc rối.

Jang đã giảm hơn 20 kg trong quá trình quay phim để đánh dấu những thay đổi rõ rệt xảy ra trong nhân vật của mình và để đối chiếu phần đầu của bộ phim với phần cuối. Niềm đam mê và sự cống hiến của Jang với vai diễn Gangjae để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Jang khẳng định khả năng của bản thân bằng những thay đổi ngoạn mục và chi tiết với nhân vật Gangjae, định hình anh thành một người không ngừng phát triển bị tác động bởi những cảm xúc mạnh mẽ.

An Na