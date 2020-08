Ngôi sao 90 tuổi Sean Connery đánh bại Daniel Craig để giành ngôi vương trong cuộc bình chọn James Bond xuất sắc nhất mọi thời đại.

Sean Connery trong hình tượng James Bond.

Sean Connery là diễn viên người Anh. Chiều cao lý tưởng, vẻ điển trai cùng phong cách lịch lãm đã giúp ông mang đến thành công cho loạt 7 phim về điệp viên người Anh 007 suốt từ năm 1962 đến 1983. Sau này có rất nhiều ngôi sao đảm nhiệm vai này nhưng được cho là không thể vượt qua Sean Connery.

Mới đây tờ Radio Times của Anh thực hiện cuộc bình chọn để tìm ra nam diễn viên đảm nhiệm vai James Bond xuất sắc nhất màn ảnh đã thu hút 14000 người hâm mộ. Và ngôi sao nay đã 90 tuổi dễ dàng giành vị trí đầu bảng bất chấp việc Daniel Craig - người hiện đang vào vai James Bond rất thành công, được fan yêu mến.

Daniel Craig

Sean Connery và Daniel Craig giành chiến thắng áp đảo so với các ngôi sao từng đóng vai 007 khác. Sean Connery từng đóng 7 phim về 007 trong suốt 2 thập kỷ. Trong khi đó Daniel Craig đảm nhiệm vai điệp viên Anh siêu hạng trong 5 tập phim. No Time to Die, bộ phim cuối cùng anh góp mặt trong vai James Bond dự kiến công chiếu tháng 4 vừa qua nhưng do dịch Covid-19 bùng phát nên đã phải lùi sang 20/11.

Trailer tập phim 007 sắp ra mắt với diễn xuất của Daniel Craig

Mỹ Anh