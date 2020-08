Nhiều diễn viên đảm nhiệm vai công an thành công đến độ nhiều khi khán giả nghĩ họ là công an thật.

Trên màn ảnh Việt có diễn viên Nguyễn Hải và Khương Đức Thuận đều là công an thật đi đóng phim. Tuy nhiên cũng có nhiều diễn viên đóng vai công an thành công đến độ nhiều khán giả nghĩ họ chính là công an thật. Hai cái tên tiêu biểu đại diện cho hai thế hệ chính là nghệ sĩ Văn Báu và Phan Thắng, một diễn viên 5X, một diễn viên 9X.

Diễn viên Văn Báu trong 'Chạy án'.

Trong phim Việt có lẽ Văn Báu là diễn viên vào vai công an nhiều nhất. Ông đóng đinh với hình tượng chiến sĩ công an, đặc biệt là vai thủ trưởng cơ quan điều tra trong hầu hết bộ phim đình đám suốt hàng chục năm qua. Văn Báu bắt đầu ghi dấu ấn với vai chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa trong series phim Cảnh sát hình sự gồm 8 phần, 40 tập.

Qua mỗi tập phim, Chu Văn Hòa lại trưởng thành dần lên và được thăng chức đến Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm. Sau này Văn Báu tiếp tục vào vai công an trong các phim Lời sám hối muộn màng, Làng cát, Trò chơi sinh tử, Bí mật những cuộc đời, Chạy án 1, Chạy án 2, Bí mật tam giác vàng...

Chính bởi diễn xuất rất thật nên đã có lúc nhiều khán giả tưởng Văn Báu là người trong lực lượng vũ trang.

Một diễn viên trẻ gần đây ghi dấu ấn trong các vai công an là Phan Thắng. Sinh năm 1995, ngay khi còn học ĐH Sân khấu điện ảnh Phan Thắng đã được gọi đi đóng phim. Nam diễn viên sở hữu thân hình cao to và vóc dáng thích hợp với vai những chiến sĩ công an hiện đại. Hai bộ phim gần đây Phan Thắng đảm nhiệm đều là vai công an trong các phim Mê cung, Sinh tửcùng của đạo diễn Khải Anh.

Phan Thắng trong phim 'Sinh tử'.

Dù mới ngoài 20 tuổi nhưng Phan Thắng đã được giao đóng vai trưởng phòng điều tra tội phạm với quân hàm Trung tá. Phan Thắng từng chia sẻ đã phải xin theo một người bạn làm trong ngành công an để quan sát, học hỏi từ sếp của bạn mình từ thần thái, cách nhìn người đối diện đến cách phản ứng trước một sự việc. Nam diễn viên 25 tuổi cho biết việc liên tục vào vai công an trong suốt một năm liền cũng khiến nhiều khán giả tin rằng anh là công an thật.

browser not support iframe.

Văn Báu - vai sếp công an trong phim 'Chạy án'

browser not support iframe.

Phan Thắng - vai đội trưởng đội trinh sát trong 'Mê cung'

browser not support iframe.

Phan Thắng - vai trưởng phòng điều tra trong 'Sinh tử'

Quỳnh An