James Michael Tyler, diễn viên phim 'Friends' qua đời ở tuổi 59 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn 4.

James Michael Tyler trong trích đoạn phim 'Friends'

James Michael Tyler được khán giả yêu mến với vai Gunther đồng hành suốt 148 tập của series phim Friends đình đám trong suốt 10 năm. Tài tử sinh năm 1962 đã qua đời sáng 24/10 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Hồi tháng 6 vừa rồi, lần đầu tiên James Michael Tyler chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình sau 3 năm tiến hành điều trị kể từ khi phát hiện bệnh vào năm 2018. Theo đó, James Michael Tyle bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn 4 và phải tiến hành hóa trị thời gian dài.

Tyler cho hay anh đã sử dụng liệu pháp điều trị bằng hormone và có kết quả tốt trong một năm đầu. Tuy nhiên tình trạng bệnh xấu đi kể từ khi dịch Covid-19 hoành hành. Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, lan ra cột sống và khiến phần dưới cơ thể của nam diễn viên bị liệt.

Ngoài Friends, Tyler còn tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như Sabrina the Teenage Witch (20010 và Scrubs (2005). Năm 2013, anh đóng chính trong series Modern Music. Dù phải điều trị ung thư nhưng Tyler vẫn tham gia phim ngắn The Gesture and the Word and Processing giúp anh thắng khá nhiều giải diễn xuất ở không ít liên hoan phim.

An Na