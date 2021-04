Helen McCrory, nữ diễn viên thủ vai Narcissa Malfoy trong loạt phim 'Harry Potter' qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Helen McCrory thủ vai Narcissa Malfoy trong loạt phim 'Harry Potter'.

Damian Lewis, chồng của Helen McCrory cho biết nữ diễn viên đã chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư. "Cô ấy qua đời cũng giống như khi còn sống, không hề sợ hãi", Lewis chia sẻ trên Twitter. Nữ diễn viên người Anh ra đi tại nhà riêng trong vòng tay bạn bè và người thân ngày 16/4, khi mới 53 tuổi khiến ai cũng xót xa.

Damian Lewis sinh năm 1968, được yêu thích với vai Polly Gray trong series Peaky Blinders và đặc biệt là Narcissa Malfoy trong loạt phim Harry Potter. "Tôi rất đau buồn khi biết Helen McCrory đã ra đi, một diễn viên phi thường, một phụ nữ tuyệt vời đã bỏ chúng ta đi quá sớm", J.K. Rowling, tác giả loạt truyện Harry Potter chia sẻ.

Helen McCrory từng được mời vào vai Bellatrix Lestrange trong tập phim Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter và mệnh lệnh Phượng Hoàng) nhưng sau đó cô phải rời dự án vì mang bầu. Đạo diễn David Yates sau này mời Helen McCrory đảm nhiệm vai Narcissa Malfoy trong 3 phần phim cuối của Harry Potter.

Nữ diễn viên còn được biết đến với vai Mama Jeanne trong bộ phim đình đám Hugo của đạo diễn Martin Scorsese và vai Claire Dowar trong tập phim về James Bond ra mắt năm 2012 - Skyfall.

Helen McCrory kết hôn năm 2007 và hiện có 1 con gái 14 tuổi và 1 con trai 13 tuổi.

Helen McCrory trong phim 'Harry Potter and the Half Blood Prince'

Quỳnh An