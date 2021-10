Rami Malek, nam diễn viên thủ vai đối thủ của 007 trong No Time To Die sẽ đọc diễn văn tại buổi gắn sao cho Daniel Craig. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên website của Đại lộ danh vọng Hollywood. browser not support iframe. Daniel Craig trong 'No Time To Die' Quỳnh An Sao 'James Bond' không cho con cái 1 xu từ khối tài sản 'khủng' Tài tử Daniel Craig cho biết sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết chứ không chia cho con cái.