Sinh năm 2006, Jeon Jin Seo - cậu bé thủ vai con trai nữ chính trong 'Thế giới hôn nhân' nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt.

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) hiện đang dần đi đến những tập cuối và vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Với tình tiết đầy căng thẳng, lôi cuốn, Thế giới hôn nhân chính thức trở thành bộ phim truyền hình đạt rating cao nhất lịch sử đài cáp với 24,3% toàn quốc trong tập mới nhất.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn cùng khả năng diễn xuất của dàn diễn viên chính thì ngôi sao nhí của bộ phim - Jeon Jin Seo cũng nhận được vô số lời khen ngợi vì cách diễn cùng vẻ ngoài điển trai của mình. Jeon Jin Seo vào vai Lee Joon Young, con trai của cặp đôi chính Lee Tae Oh và Ji Sun Woo, đứa trẻ tội nghiệp đang bị kẹt giữa những mối quan hệ sai trái của người lớn. Cậu bé có tâm lý khó hiểu nhất trong phim khi vẫn bênh vực bố bất chấp lỗi lầm mà ông gây ra cho gia đình.

Vai diễn của Jeon Jin Seo khó hiểu đến mức có những phân cảnh khiến khá giả khó chịu vì bênh người bố phản bội gia đình. Tuy nhiên, nhờ vẻ ngoài điển trai ngây thơ và nụ cười hồn nhiên mà Jeon Jin Seo lại được khán giả yêu mến thay vì ghét bỏ. Thậm chí, nhiều ý kiến còn khen ngợi cậu nhóc có nhan sắc chuẩn mỹ nam và gương mặt quá cuốn hút đến mức không thể ghét bỏ được.

Ngoài khả năng diễn xuất, Jeon Jin Seo gây sốt ngay từ những tập đầu vì ngoại hình nổi bật, được nhiều người nhận xét là ‘có vẻ đẹp của các ca sĩ thần tượng’. Được biết, Jeon Jin Seo sinh năm 2006, hiện đang thuộc quyền quản lý của công ty T1 Entertainment. Trước Thế giới hôn nhân, cậu bé này đã có tới 8 năm kinh nghiệm diễn xuất khi ra mắt làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2012, bắt đầu sự nghiệp khi mới 6 tuổi.

Dù vẫn còn là diễn viên nhí nhưng sao nhí này đã sở hữu gần 30 tác phẩm - cao hơn nhiều so với bất kỳ ngôi sao nào trong độ tuổi dưới 20. Cậu gây ấn tượng với các phim Những người thừa kế, Mặt trời của chàng Joo, Vì sao đưa anh đến, Chuyện tình biển xanh, Quý ngài ánh dương…

Ở tuổi 14 tuổi, Jin Seo hiện đã cao 1m67m. Bên cạnh đó, gương mặt điển trai, sáng màn ảnh, đôi mắt long lanh cùng khả năng diễn xuất tốt, Jeon Jin Seo được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển tài năng và trở thành một trong số những mỹ nam đình đám của màn ảnh Hàn Quốc trong tương lai.

Xem diễn xuất của Jeon Jin Seo trong 'Thế giới hôn nhân'

T.K