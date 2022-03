Trưa 28/3, ê kíp đoàn phim ''Phố trong làng'' nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công an.

Dàn diễn viên 'Phố trong làng' nhận bằng khen sáng 28/3.

Đoàn phim Phố trong làng gồm đạo diễn Mai Hiền, các diễn viên Ngọc Anh, Phạm Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Ngô Lệ Quyên, Duy Khánh, Trần Vân... đã thay mặt đoàn phim Phố trong làng nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngọc Anh chia sẻ với VietNamNet: "Đây là vinh dự lớn và quả thực ai trong ê kíp cũng hân hoan, xúc động". Trước câu hỏi: Cảm xúc như nào khi phim dù kết thúc từ lâu và gây tranh cãi khi lên sóng lại nhận được bằng khen vào lúc này và tại sao không phải bằng khen của Bộ Văn hóa mà là Bộ Công an? Điều này có ý nghĩa công nhận về mặt diễn xuất không? Ngọc Anh đã có chia sẻ riêng.

"Bất cứ một sản phẩm nào tạo được tiếng vang cũng sẽ có ý kiến trái chiều. Tạm gác tranh cãi sang một bên thì không thể phủ nhận độ hot của bộ phim và tỷ suất người xem phim là minh chứng rõ ràng cho độ nóng của Phố trong làng vừa qua. Đây là bộ phim với đề tài cũ nhưng góc nhìn mới mẻ, khác hẳn dòng phim về công an từ trước đến giờ, không phải phim hình sự hay phá án nhưng vẫn tạo tiếng vang. Đó là điều ê kíp cảm thấy rất vinh dự và muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả. Không có khán giả chắc chắn không có thành công của bộ phim ngày hôm nay.

Về góc độ chuyên môn, tôi không thể trả lời được câu hỏi vì sao không phải nhận bằng khen từ Bộ Văn hoá mà từ Bộ Công an. Một góc nhìn đơn giản, đây là một bộ phim về ngành công an, tuyên truyền ca ngợi người chiến sĩ công an nhân dân, sự hy sinh thầm lặng về mặt tinh thần của họ khi có sự thay đổi về mặt cơ cấu, bộ máy. Đó là luân chuyển các anh công an ở thành phố về quê làm trưởng công an xã để giữ cho làng quê luôn bình yên. Đây là phim liên quan đến ngành công an và rõ ràng giá trị bộ phim mang lại không hề nhỏ. Nó hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng đến từ Bộ Công an".

