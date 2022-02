Phim Snowdrop kết thúc khá bi thảm, fan mong chờ Jung Hae In - Jisoo tái hợp phim mới với nội dung tươi sáng hơn.

Ở tập cuối Snowdrop (Hoa tuyết điểm), Young Ro (Jisoo) nghe được lời tỏ tình muộn màng của Su Ho (Jung Jae In) trước khi anh qua đời. Anh nói nếu có thể là người bình thường, anh sẽ hẹn hò và ở bên cô bao lâu cũng được. Cảnh quay Su Ho đàn hát cho Young Ro là là giây phút lạc quan nhất trong cuộc tình dang dở.

Kỳ vọng của fan hậu “Snowdrop” của Jung Hae In, Jisoo - Blackpink kết thúc

Nhiều khán giả đã để lại bình luận về cái kết quá bi thảm của phim. Họ đau lòng, thậm chí tức giận vì Jung Hae In từng nói kết phim đẹp và đặc biệt. Tuy vậy, đa phần khán giả kỳ vọng Jisoo và Jung Hae In tái hợp trong phim mới viết tiếp chuyện tình dang dở. Dù vậy, Jisoo hay Jung Hae In đều chưa xác nhận việc hợp tác trong phim mới.

Diễn viên Jung Hae In đã viết tâm thư và gửi lời chào khán giả khi bộ phim kết thúc. Anh không giấu được tâm trạng hiện tại vui buồn lẫn lộn. Anh buồn bã và tiếc nuối, chưa thật sự sẵn sàng cho việc phim kết thúc, dù quay vất vả nhưng hứng thú, và để lại nhiều kỷ niệm trong anh.

Jung Hae In biết ơn mọi người và bất ngờ với Jisoo về diễn xuất lẫn thái độ đối xử với các nhân viên tại phim trường, cùng năng lượng dồi dào của cô. "Cảm ơn em suốt khoảng thời gian vừa qua Youngro à. Có lẽ anh sẽ chẳng thể quên được em đâu. Jisoo là nhất!", anh bày tỏ.

Anh nói trong tất cả các tác phẩm từng tham gia, Snowdrop là tác phẩm khiến anh hoang mang, nghi ngờ diễn xuất của bản thân nhưng đạo diễn đã giúp anh tập trung vào vai diễn nên anh rất tin tưởng. Jung Hae In cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã theo dõi, yêu thương, dành sự quan tâm, chờ đợi, bảo vệ, cổ vũ, hỗ trợ phim.

"Khoảng thời gian quay phim rất dài, từ lúc kết thúc quay phim đến khi phát sóng cũng không hề ngắn ngủi, cảm ơn các bạn đã đợi chờ. Tôi vô cùng biết ơn tình yêu và tình cảm yêu thương nồng cháy của mọi người. Và đây là Suho!", anh bày tỏ.

Jung Hae In và Jisoo.

Snowdrop từng gây nhiều tranh cãi vì vướng ồn ào xuyên tạc lịch sử. Phim từng có nguy cơ bị cấm chiếu nhưng nhờ nỗ lực của ê-kíp, tác phẩm vẫn được phát sóng. Phim còn được ví là màn lội ngược dòng của Jisoo khi vạ lây bởi phim có nhiều rắc rối nhưng sau đó gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt.

Hậu trường phim Snowdrop:

Đ.N