Trong tập 34 ''Gạo nếp gạo tẻ'' phần 2, thân phận của Hồng (Puka) đã được sáng tỏ khi chính là đứa con gái của Hương mà năm xưa ông Hải đã nhẫn tâm bỏ rơi ở nhà hoang.

Phát hiện mình đã có tình cảm với Bảo Châu (Thuý Ngân), Kim Sơn (Song Luân) không tin đến mức lấy nước dội vào mặt cho tỉnh. Khi chứng kiến cảnh Bảo Châu và Thủy Tiên đút cho nhau ăn tình tứ, Kim Sơn buồn bã đập đầu vào cửa kính ô tô.

Sự việc Thiên Long (Huỳnh Đông) mất túi đựng tiền mở ra câu chuyện kịch tính khi Hồng (Puka) chính là người đã nhặt được chiếc túi đó. Lúc này, Hồng bị một nhóm bọn côn đồ bao vây gây sự và may được công an phường đến giải vây. Nhặt của rơi không trả, Hồng bị mời về công an phường làm việc. Cô khăng khăng rằng trong ba lô chỉ có 500 triệu nhưng Thiên Long lại khẳng định chắc nịch với công an rằng số tiền trong túi là 2 tỷ. Do đó, Hồng bị tạm giữ để điều tra.

Hồng chính là đứa con gái thất lạc năm xưa bị Hải bỏ rơi.

Lúc này, mọi người phát hiện ra Hồng chính là Minh Hiền - đứa con gái thất lạc của bà Hương bấy lâu gia đình Bảo Minh vẫn luôn tìm kiếm. Chuyện nhanh chóng truyền đến tai các thành viên nhà bà Hạ Lan và ông Hải.

Ba chị em Bảo Trâm (Lê Khánh), Bảo Châu, Bảo Minh năn nỉ Thiên Long đừng khởi kiện Hồng nhưng bị từ chối. Biết được Hồng chính là đứa con gái thất lạc do mình gây ra, ông Hải (Trung Dũng) đã gom hết số tiền dành dụm được mang đến cầu xin Thiên Long. Thậm chí ông Hải còn quỳ gối và lấy thân phận cha vợ để cầu xin. Bảo Trâm chứng kiến toàn bộ cảnh này, cay đắng nghẹn lòng.

Ông Hải quỳ gối cầu xin con rể giúp đỡ cứu lấy con gái.

Trong một diễn biến khác, cô gái mù Bảo Anh (Tường Vi) đang đi dạo bên bờ biển bị một nhóm côn đồ chọc ghẹo. Ngay lúc này, Chí Dũng (Anh Tú) xuất hiện, đưa Bảo Anh tới một nơi ẩn nấp rồi một mình lao ra liều chết với bọn côn đồ.

Tập 35 Gạo nếp gạo tẻ phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20h ngày 1/9 trên HTV2.

