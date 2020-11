Tái khởi động sau 7 năm, cuộc phiêu lưu thứ hai của gia đình tiền sử 'The Croods' khiến các fan hâm mộ thỏa lòng mong đợi. 'Gia đình Croods 2' xứng đáng phim hoạt hình hay nhất năm.

Và đây là 5 lý do xem ngay Gia đình Croods

1. Cú tái xuất của thương hiệu triệu đô

Cuối năm 2016 khi hãng Universal tuyên bố "khai tử" thương hiệu The Croods, không ít fan tiếc nuối cho tác phẩm về gia đình tiền sử được nhiều người yêu mến. Tính đến nay, The Croods vẫn là một trong những phim hoạt hình thành công nhất của hãng Dreamworks Animation. Khi ra mắt vào năm 2013 phim thu về 587,2 triệu USD trên toàn cầu với ngân sách sản xuất vào khoảng 135 triệu USD.

The Croods cũng nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại giải Oscar 2013 và sở hữu lượng fan không hề nhỏ. Có lẽ vì vậy, hãng Universal đã quyết định đưa thương hiệu này "hồi sinh từ cõi chết" sau 7 năm dài. Nhận được sự đầu tư mạnh tay từ Universal, Gia đình Croods: kỷ nguyên mới hứa hẹn không làm phụ lòng mong đợi gần một thập kỷ của các fan.

2. Hành trình phiêu lưu hài hước

Phần đầu của The Croods từng gây ấn tượng mạnh bởi hàng loạt pha chọc cười vừa thông minh vừa duyên dáng của đội ngũ biên kịch. Chất liệu hài hước trong phim gắn liền với bối cảnh thời tiền sử, lúc thì giễu nhại chuỗi thức ăn khắc nghiệt, lúc lại trêu đùa thời hồng hoang "ăn lông ở lỗ" của loài người.

Các nhân vật đáng yêu và sáng tạo như chú lười lúc nào cũng quấn chặt quanh người nhân vật Guy như chiếc thắt lưng cũng mang lại tiếng cười khó quên. Ở phần tiếp theo gia đình tiền sử Croods sẽ bước vào một thời kỳ mới, đồng hành là những người bạn và các loài động vật cũng hoàn toàn mới. Gia đình Croods: kỷ nguyên mới sẽ có thêm càng nhiều chất liệu để tung hứng và khuấy đảo rạp chiếu bằng những tràng cười không dứt.

3. Thế giới tiền sử mở rộng, chuyến phiêu lưu đáng mong chờ

Sau 7 năm, ê-kíp làm phim The Croods mang đến cho gia đình tiền sử một thử thách mới trong thế giới được rộng mở gấp nhiều lần. Những khám phá của nhà Croods trong phần đầu mới chỉ là "trò trẻ con" so với hành trình đi tìm vùng đất mới ở phần này.

Trong Gia đình Croods: kỷ nguyên mới, nhà Crood bất ngờ tìm ra một thiên đường mới hoàn hảo để "an cư lạc nghiệp" nhưng đáng ngại thay nơi đây đã có một gia đình khác sinh sống từ lâu. Một gia đình tiến hóa bậc cao – The Bettermans có nhà vườn cực xịn, hệ thống tưới tiêu hiện đại và lối sống hoàn toàn trái ngược khiến nhà Croods không khỏi hoang mang. Không chỉ có vậy, khi bước ra thế giới mới rộng lớn, những hiểm họa khôn lường cũng đang chờ đón họ.

4.Tạo hình phim màu mè, bắt mắt – Dàn thú vật đáng yêu hết phần thiên hạ

Lý do khiến The Croods "ghi điểm" cực mạnh trong lòng khán giả 7 năm trước là nhờ thế giới tiền sử sáng tạo được minh họa bởi phần đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Bối cảnh tiền sử nơi thế giới còn ngập trong tán cây khổng lồ và tồn tại những loài thú được lai tạo cực kỳ hài hước là điểm nhấn của The Croods. Tiếp nối phần phim gốc, Gia đình Croods: kỷ nguyên mới mở rộng quy mô bối cảnh và gia tăng "dân số" quái thú trong phim lên gấp nhiều lần.

Ngay từ khi trailer đầu tiên được tung ra, có thể thấy cả tạo hình lần đồ họa của Gia đình Croods: kỷ nguyên mới đều được DreamWorks nâng cấp mạnh tay. Vẫn là màu sắc rực rỡ làm chủ đạo nhưng kỹ thuật đồ họa hiện đại khiến những thế giới gia đình Croods thêm phần long lanh, ấn tượng hơn nhiều.

5. Giàu tính nhân văn và đầy ắp tình cảm gia đình

Không hiếm phim hoạt hình Hollywood sở hữu câu chuyện tình cảm gia đình hấp dẫn, nhưng Gia đình Croods: kỷ nguyên mới là “bậc thầy” về bài học cuộc sống, với những “triết lý” rất gần gũi và dễ thương. Gia đình là phải đi cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, rồi cả những lo lắng, muộn phiền của cha mẹ khi con gái bước vào tuổi biết yêu.

Tính nhân văn của phần phim này còn được mở rộng là “tình đồng chí” của hội “anh em cây chuối” – banana brothers, là sự đoàn kết giữa hai gia đình tiền sử và gia đình “khá hơn hẳn”, cũng như tinh thần chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau của hội chị em sấm sét. Tất cả những thông điệp ý nghĩa ấy đều được lồng ghép một cách khéo léo trong những trang cười không ngớt của khán giả.

