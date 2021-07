Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính trong phim "Nevertheless" và đóng nhiều cảnh thân mật.

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Ngoài Han So Hee và Song Kang, phim còn quy tụ dàn diễn viên Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Kim Min Gwi… Nevertheless gắn mác 19+, gồm 10 tập và đang phát sóng thứ 7 trên đài JTBC.

Nevertheless đem đến cho khán giả những thước phim lãng mạn xoay quanh Park Jae Eon và Yoo Na Bi. Tập 2 của Nevertheless tạo điểm nhấn lớn giữa quan hệ giữa Park Jae Eon và Yoo Na Bi. Park Jae Eon không ngừng quan tâm Yoo Na Bi, khiến cô từ mất niềm tin vào tình yêu đã có sự rung động. Cuối tập 2, cặp đôi quyết định ôm hôn tình tứ ngay trước khu nhà của Yoo Na Bi.

Đạt Nguyễn