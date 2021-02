Hồng Diễm phải tập luyện kỳ công với sự trợ giúp của nhiều người mới có thể hoàn thành cảnh quay.

Hồng Diễm diễn cảnh say trong 'Hướng dương ngược nắng' tập 25

Trong Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm tiếp tục có một màn diễn cảnh say "để đời" sau màn say của nhân vật Khuê do cô đảm nhiệm trong Hoa hồng trên ngực trái. Cảnh Châu khi gặp Kiên ở ngoài đường được nữ diễn viên thể hiện hấp dẫn, thú vị. Khán giả nhận xét: Hồng Diễm diễn say như thật, Hồng Diễm đóng cảnh say xuất sắc, Thích nhất Hồng Diễm khi say...

Cảnh say của Hồng Diễm.

Trong tập 25, Hồng Diễm còn phải diễn màn ngã cầu thang trong tư thế "khó đỡ" khi Châu trở về nhà sau trận say. Trong đoạn clip hậu trường kéo dài hơn 4 phút được đoàn phim Hướng dương ngược nắng chia sẻ, có thể thấy Hồng Diễm đã rất vất vả "tạo dáng" cho cảnh phim đáng nhớ này.

Clip hậu trường cảnh phim Hồng Diễm ngã cầu thang khi say



Quỳnh An