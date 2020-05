Đằng sau những cảnh phim đầy căng thẳng, các diễn viên của 'Thế giới hôn nhân' rất thoải mái, hài hước khi kết hợp với nhau.

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) là bộ phim đang gây sốt bởi những tình tiết căng thẳng. Tuy nhiên khác với không khí như trên màn ảnh, hậu trường phim có vẻ dễ thở hơn nhiều. Sau những cảnh quay, các diễn viên liên tiếp cười nói và pha trò để làm dịu bớt không khí căng thẳng.

Đặc biệt như trong hậu trường tập 5 của phim. Tuy là màn đụng độ gay gắt giữa vợ cả và gia đình tiểu tam trơ trẽn trên phim thế nhưng ở cảnh hậu trường không khí khá vui nhộn.

Trong hậu trường, Park Hae Joon thậm chí đã bật cười trước cảnh vợ bị bồ nhí đánh ngay trên bàn ăn, khác hoàn toàn với không khí căng thẳng và vẻ mặt sợ hãi cao độ của anh khi trên phim.

Cảnh gã chồng tồi Tae Oh bạo hành vợ khiến khán giả phẫn nộ khác hẳn khi nhìn qua ống kính hậu trường. Thậm chí nữ diễn viên Kim Hee Ae còn truyền kinh nghiệm, giúp đỡ Park Hae Joon diễn cảnh bạo lực này sao cho đạt nhất.

Nếu như trong phim, gã chồng tồi Tae Oh đã làm ra không ít chuyện khiến khán giả cảm thấy phẫn nộ, thì Park Hae Joon ở ngoài đời lại vô cùng hiền lành, ấm áp. Nam diễn viên từng chia sẻ do quá nhập vai, nhiều khán giả đã nhắn tin, gọi điện chửi mắng anh trên mạng, thậm chí muốn đánh anh.

Nữ chính Kim Hee Ae đang hoá trang vết thương cho phân cảnh bị chồng đánh.

Chia sẻ về bộ phim, nữ diễn viên nói bí quyết làm nên sự thành công của bộ phim chính là nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo của nguyên tác bản gốc, kịch bản được chỉnh sửa khéo léo những yếu tố quyết định của biên kịch và đạo diễn. Nữ diễn viên 53 tuổi cũng cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được tham gia trong bộ phim này.

Nụ cười thoải mái sau khi xả vai của nữ chính.

Ngoài Park Hae Joon thì nữ diễn viên vào vai “tiểu tam” Han So Hee cũng là người nhận phải nhiều 'gạch đá' của khán giả. Người đẹp chia sẻ cô gặp phải chuyện bi hài “dở khóc dở cười”, khi tài khoản Instagram của cô bỗng phải nhận nhiều bình luận thể hiện sự ghét bỏ, căm phẫn.

Trái với vẻ lạnh lùng của tiểu thư trên phim, ngoài đời Han So Hee vô cùng đáng yêu. Han So Hee thân thiết chụp cùng nữ diễn viên Shim Eun Woo vai Hyun Seo.

Hậu trường cảnh quay của các diễn viên phụ Lee Hak Joo và Chae Gook Hee - cô bạn đồng nghiệp hai mặt của Sun Woo. Tất cả các diễn viên đều có những vị trí quan trọng trong phim.

"Thế giới hôn nhân" hiện đang dần đi đến những tập cuối và vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim truyền hình đạt rating cao nhất lịch sử đài cáp tại Hàn Quốc với 24,3% toàn quốc trong tập mới nhất. "Thế giới hôn nhân" dự kiến dài 16 tập và hiện vẫn đang phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Xem hậu trường hài hước của 'Thế giới hôn nhân':

T.K