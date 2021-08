Khán giả cũng cần xem phim để giải trí chứ không phải giữ tâm lý căng thẳng, mệt mỏi trong suốt cả bộ phim như vậy.

Trích đoạn phim 'Hãy nói lời yêu' tập 33

Tối nay, VTV3 sẽ phát sóng tập cuối của phim Hãy nói lời yêu. Sẽ có một chút tiếc nuối, có những ghi nhận nhưng có lẽ nhiều hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng phim đã kết thúc.

Đúng với tên gọi của phim, Hãy nói lời yêu là hành trình để những thành viên vượt qua những sóng gió của cuộc đời, để rồi cuối cùng nhận ra một điều rằng, hãy nói cho nhau những lời yêu thương thật lòng và đúng cách. Phim có những tình huống được xây dựng rất đời. Chúng ta cũng phải chấp nhận rằng đôi khi phải “trần trụi”, thậm chí đau lòng mới đúng là cuộc sống.

Hãy nói lời yêu từng làm rất tốt việc phản ánh cuộc sống, giáo dục tư tưởng cho người xem về cách yêu thương, bày tỏ tình cảm giữa những thành viên trong gia đình. Phim cũng đã đạt được mục đích để các gia đình nhìn lại nhau, các bậc cha mẹ nhìn lại cách quan tâm con cái, nhất là sau khi phân cảnh nhân vật Minh tự tử lên sóng.

Tuy nhiên, phim không nhất thiết phải giữ nguyên những gam màu xám u tối xuyên suốt 34 tập phim như thế. Cho đến chặng cuối, có thể khẳng định một điều rằng phim đã quá tải các tình huống bi kịch.

Từ sau cảnh Minh chết, phim thực sự rất trầm và nặng nề quá mức cần thiết. Nói về độ trầm, sau khi mất Minh, gia đình bà Hoài phải vật lộn để vượt qua đau thương ấy. Cộng với việc ông Tín gặp nợ nần, rồi sau đó liên tiếp là những biến cố từ My, từ gia đình của Phan khiến cho mỗi tập phim là một vòng luẩn quẩn bế tắc. Điểm sáng duy nhất của bộ phim có lẽ đến từ cặp đôi Duy – Tú, nhưng lại được khai thác quá ít ỏi, không đủ để xoa dịu cảm xúc của khán giả sau những giây phút căng thẳng.

Không chỉ mệt mỏi với các tình tiết, dàn diễn viên của phim cũng khiến khán giả ức chế với lối xây dựng khó hiểu. Đó là Hoàng My sau nhiều biến cố vẫn hành xử một cách nông nổi và trẻ con. Cứ cho là thương, là yêu, là muốn đền đáp sự giúp đỡ trước đây của Phan, nhưng việc cô bỏ mặc mẹ ở một mình để đi chăm sóc mẹ người yêu cả ngày liệu có nên hay không? Rồi trong khi bố gặp nợ nần, nhưng My lại đem bán hết số nữ trang mà bố mẹ tặng để dồn tiền cho người yêu lo chữa bệnh cho mẹ.

Không chỉ thế My còn đi làm thêm ở quán bia, một môi trường đầy rẫy nguy hiểm mà với một cô gái xuất thân từ một gia đình khá giả, đang theo học ngôi trường ĐH có tiếng sẽ khó có thể lựa chọn. Không thiếu gì cách để hỗ trợ cùng người yêu, nhưng việc My làm có thể nói là sự nông nổi, thiếu tính toán hay nói thẳng hơn là có phần mù quáng. Dần dần, người xem cảm thấy khó cảm thông, thậm chí khó chịu với những quyết định của nhân vật này.

Việc để bà Hoài gặp tai nạn ở tập 33 mới khiến My nhận ra tình cảm của mẹ có phải khiến cô trở nên vô tâm quá không? Còn về cách thoại cô bé My cứ nói được 10 câu thì 9 câu thêm chữ “ạ” không cần thiết.

Quỳnh Kool phải khóc quá nhiều trong “Hãy nói lời yêu”.

Hay đó là Phan – cậu thanh niên với bản chất tốt tính, hiếu thảo nhưng lại hay tự ti và tự ái. Những cảnh mà cậu từ chối sự giúp đỡ của My, thậm chí mắng My khiến khán giả cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Phan vẫn là nhân vật đáng thương, khi từ đầu đến cuối phim không có lấy một cảnh tươi sáng. Lo cho My xong lại lo đến việc của mẹ, những mệt mỏi dường như dồn hết lên Phan xuyên suốt bộ phim.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế trong cách xây dựng nhân vật, nhưng không thể phủ nhận dàn diễn viên của Hãy nói lời yêu rất nghị lực và yêu nghề. Khán giả xem phim đã thấy u uất thì người diễn viên trực tiếp thực hiện những cảnh quay đó phải căng thẳng như thế nào. Bộ phim một lần nữa khẳng định diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội như NSND Trọng Trinh, Nguyệt Hằng và ghi nhận sự nỗ lực lớn của dàn diễn viên trẻ như Quỳnh Kool, Công Dương. Họ đã cố gắng rất nhiều để giữ cảm xúc trong suốt 34 tập phim, với mong muốn sẽ gửi gắm đến khán giả những thông điệp nhân văn về gia đình, con cái.

Nhìn chung, Hãy nói lời yêu thực sự làm tốt trong việc phản ánh những vấn đề trong thực tế đời sống. Tuy nhiên, cuộc sống không hoàn toàn là gam màu xám u tối, đã phản ánh hiện thực cuộc sống thì nên đa dạng ở nhiều mặt, nhiều chiều. Khán giả cũng cần xem phim để giải trí chứ không phải giữ tâm lý căng thẳng, mệt mỏi trong suốt cả bộ phim như vậy. Sau những cảnh phim “trần trụi”, khán giả vẫn luôn mong đợi những tia hy vọng tích cực, không chỉ cho cuộc đời của các nhân vật trong phim mà còn cho chính họ nữa.

Phương Linh

