H’Hen Niê hoá thân thành nữ chiến binh Amazon mặc trang phục dát vàng, gây bất ngờ với khán giả trong buổi ra mắt phim 'Wonder Woman 1984' tại TP.HCM tối 16/12.

Tối 16/12, xuất hiện trong buổi công chiếu phim Wonder Woman 1984, hoa hậu H’Hen Niê gây bất ngờ cho khán giả khi hoá thân thành nữ chiến binh Amazon mặc trang phục dát vàng. Trong cuộc trò chuyện trước khi phim ra mắt, H’Hen Niê chia sẻ nhiều câu chuyện xung quanh màn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Do ít tham gia các sự kiện giải trí, hoa hậu H’Hen Niê thu hút sự chú ý và quan tâm của truyền thông, khán giả với hình ảnh mới. H’Hen Niê diện bộ trang phục cảm hứng từ nhân vật nữ chính Wonder Woman – một chiến binh Amazon nổi tiếng của DC Comics. Hình thể đẹp, làn da nâu của cô khi khoác lên bộ đồ bó sát khi vào vai Wonder Woman khá cuốn hút và nhiều khí chất. Hiện tại, H’Hen Niê còn đang lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với một vai diễn hành động.

Hoa hậu H’Hen Niê chụp hình cùng những tạo hình nhân vật nổi tiếng.

H’Hen Niê tâm sự: “Tôi ít khi xem phim nhưng Wonder Woman là nhân vật mà Hen ngưỡng mộ. Wonder Woman chính là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tự tin, làm chủ cuộc đời”.

Thời gian gần đây, H’Hen Niê khá im hơi lặng tiếng, thậm chí không xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn với vai trò khách mời hay người mẫu trình diễn như các tuần lễ thời trang vừa diễn ra. H’Hen Niê chia sẻ cô đang dồn hết sức lực và thời gian cho dự án phim điện ảnh 578. Trước đó, cô dành một tháng ra Hà Nội tập luyện, sau đó theo đoàn làm phim thực hiện các phân đoạn tại Hải Phòng và một số tỉnh ở miền Bắc.

Hoa hậu H’Hen Niê hoá thân thành Wonder Woman

H’Hen Niê xác định phim điện ảnh 578 là dự án lớn quan trọng của cô trong năm 2020 -2021. Bỏ nhiều thời gian, công sức tập luyện, H’Hen Niê cho biết rất thích thể loại hành động và không ngại thực hiện những cảnh quay khó, đòi hỏi diễn viên phải đánh đấm và dùng thể lực và hy vọng khi phim ra mắt sẽ được khán giả đón nhận.

Trailer phim 'Wonder Woman 1984'

Hải Ngân