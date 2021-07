Bị antifan nhận xét 'đóng chỉ bằng 1/10 Bảo Thanh', Hương Giang đã đáp trả.

browser not support iframe.

Hương Giang hậu trường phim Mùa hoa tìm lại

Gần đây Hương Giang gây chú ý khi vào vai Tuyết trong Mùa hoa tìm lại. Sự lươn lẹo, mưu mô của nhân vật Tuyết 'lươn' khiến khán giả xem phim ghét cay ghét đắng. Diễn xuất của nữ diễn viên được nhiều người yêu thích, khen vào vai đạt, nhưng cũng có không ít antifan vào tận trang cá nhân của cô đưa ra những nhận xét kém duyên, thậm chí xúc phạm Hương Giang.

Gần đây, dưới bài đăng của Hương Giang, một antifan bình luận: "Đóng chỉ bằng 1/10 Bảo Thanh. Bảo Thanh đóng đạt bao nhiêu thì bạn đóng dở ẹc không hấp dẫn". Sau khi nữ diễn viên trả lời, người này tiếp tục viết rằng không ghét nhân vật trong phim mà ghét luôn ngoài đời. Hương Giang sau đó đã mời người này sang trang của Bảo Thanh để bày tỏ quan điểm.

Hương Giang trong tạo hình vai Tuyết.

Hương Giang chia sẻ với VietNamNet cô không cảm thấy bực vì bình luận so sánh của khán giả. "Bảo Thanh là một đồng nghiệp tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ, dùng từ xúc phạm thì không đúng. Theo tôi thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Đấy là tình cảm riêng của bạn đó. Chỉ có điều những người bình thường, họ thích ai thì họ vào Facebook để tương tác với diễn viên ấy. Còn bạn này thì hơi vô duyên. Tự nhiên vào tường một người để so sánh với người khác. Nói chung nghệ sĩ không ai muốn bị so sánh với ai cả. Thứ nhất chúng tôi là đồng nghiệp. Thứ 2 là mỗi người có 1 thế mạnh riêng. Việc của ai người nấy làm".

Hương Giang chia sẻ thêm, các bình luận về Tuyết không thể đếm xuể. Cô vẫn vui vẻ khi mọi người bình luận thoải mái vì đó là nhân vật, còn vào tận Facebook cá nhân thậm chí inbox xỉ nhục chửi bới thì hơi quá giới hạn. Cách đây vài ngày, Hương Giang chia sẻ đoạn tin nhắn một antifan gửi thẳng cho nữ diễn viên với những từ ngữ xúc phạm cá nhân.

Hương Giang và Bảo Thanh

Tuy nhiên nữ diễn viên cho biết các antifan chỉ là số ít, những khán giả yêu mến và ủng hộ cô còn nhiều. Hương Giang nói cô phấn đấu vì những người yêu mến và ủng hộ mình chứ không phải vì những người soi mói, dìm hàng mình.

Quỳnh An