Đây là những nữ diễn viên trẻ gây ấn tượng với lối diễn đầy cảm xúc trong dòng phim tâm lý tình cảm.

Nhắc đến danh hiệu “nữ hoàng phim bi” màn ảnh nhỏ xứ Hàn, khán giả thường nghĩ ngay đến Choi Ji Woo, Soo Ae và Song Hye Kyo - 3 nữ diễn viên thuộc hội 7X, 8X. Trong thời điểm làng giải trí dần trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ khi những ngôi sao Hàn trẻ nối tiếp thành công của tiền bối, 3 cái tên dưới đây là những mỹ nhân 9X, 10X có tiềm năng lớn sẽ trở thành người kế thừa danh hiệu “nữ hoàng phim bi” thế hệ mới.

Jisoo (BLACKPINK)

Vượt qua định kiến dành cho thần tượng lấn sân diễn xuất, Jisoo chứng tỏ được tiềm năng diễn xuất qua bộ phim Hoa tuyết điểm. Nhân vật Eun Young Ro mà chị cả nhóm BlackPink đảm nhận phải chịu nhiều đau khổ và phải trải qua những đấu tranh nội tâm phức tạp. Song bằng sự cố gắng hết mình, Jisoo vẫn hóa thân thành công vai diễn được xem là “khó nhằn” với diễn viên tân binh.

Jisoo chứng tỏ được tiềm năng diễn xuất qua Hoa tuyết điểm.

Diễn xuất của Jisoo không quá đặc biệt. Cô vẫn còn những sai sót nhưng nỗ lực mà người đẹp sinh năm 1995 bỏ ra xứng đáng được khen ngợi. Jisoo được đánh giá cao ở những cảnh khóc nhập tâm, vừa đẹp thoát tục vừa khiến khán giả day dứt khi thể hiện trọn vẹn sự giằng xé, đau khổ của nhân vật.

Jisoo được đánh giá cao ở những cảnh khóc nhập tâm.

Tiềm năng trở thành “nữ hoàng phim bi” của Jisoo không chỉ nằm ở biểu cảm linh hoạt mà còn bởi hình ảnh người đẹp hoàn toàn phù hợp thể loại này. Với sự thể hiện ấn tượng trong vai nữ chính đầu tay, có thể nói một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đón nữ diễn viên Jisoo.

Go Min Si

Tuổi trẻ của tháng năm là một trong những phim truyền hình được đánh giá cao nhất năm 2021 bởi kịch bản chỉn chu và diễn xuất nổi bật. Đáng chú ý, màn hóa thân của cặp đôi chính, cụ thể là mỹ nhân Go Min Si thành công để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Go Min Si thành công để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Trong loạt phim trước đó như Cảnh báo tình yêu hay Thế giới ma quái, Go Min Si đảm nhận các vai phụ tính cách nóng nảy, có phần ngỗ nghịch hoặc đôi khi gây “ức chế”. Nhưng trong Tuổi trẻ của tháng năm, cô lột xác hoàn toàn để trở thành nữ chính tốt bụng, không ngừng cố gắng vươn lên vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhân vật Kim Myung Hee do người đẹp đảm nhận lại chịu kết cục buồn, thử thách thực lực Go Min Si khi thể hiện những cảnh bi thương.

Go Min Si là cái tên triển vọng cho những dự án tâm lý tình cảm.

Nhờ thế, sao nữ họ Go cho thấy khả năng nhập vai xuất thần với những cảnh khóc lấy đi nước mắt người xem. Qua Tuổi trẻ của tháng năm, Go Min Si chứng minh khả năng biến hóa trong diễn xuất và là cái tên triển vọng cho những dự án tâm lý tình cảm về sau.

Kim Hyun Soo

Trong bộ phim đầu tay Buộc phải im lặng năm 2011, Kim Hyun Soo ghi dấu ấn nhờ sự thể hiện ấn tượng, cho thấy thiên phú diễn xuất. Đến phần 3 của Cuộc chiến thượng lưu, sao nhí đình đám năm nào lại lần nữa gây chú ý với màn hóa thân xuất sắc nhất trong số dàn diễn viên trẻ. Ngôi sao sinh năm 2000 khiến người xem thương xót và cảm nhận được nỗi đau cũng như cuộc đời nhiều bi kịch của Bae Ro Na – nhân vật cô thủ vai.

Kim Hyun Soo khiến người xem thương xót và cảm nhận được nỗi đau của Bae Ro Nai.

Dù trẻ tuổi hơn cả Jisoo và Go Min Si, Kim Hyun Soo là tiền bối của hai người đẹp này vì tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn, được coi là phiên bản nhí của Son Ye Jin vì sở hữu những nét tương đồng về ngoại hình.

Thêm vào đó là lối diễn đa dạng và giàu kinh nghiệm, sao 10X hứa hẹn trở thành nữ diễn viên hàng đầu được săn đón trong tương lai nếu có cơ hội nhận vai chính trong một dự án truyền hình chất lượng.

Mẫn Tâm

Theo Kbizoom