Suốt 3 tập phim Now, We Are Breaking Up, những cảnh ôm hôn 'nóng bỏng' vẫn là điểm khán giả nhắc đến nhiều nhất và có ý kiến cho rằng đạo diễn có đang quá lạm dụng yếu tố này để thu hút khán giả.