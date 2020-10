Nữ diễn viên Lily James bắt gặp ôm hôn tình tứ bạn diễn Dominic West ngoài đường dù rằng anh là đàn ông có vợ.

Lily James, nữ diễn viên sinh năm 1989 từng nổi tiếng với vai Lọ lem trong phim 'Cinderella'.

Hàng loạt trang tin giải trí vừa đăng tải hình ảnh Lily James hôn môi bạn diễn tình tứ tại Rome, Italy hôm 11/10 dù trước đó có tin Lily James đang hẹn hò với "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans. Điều đáng nói là Dominic West vẫn đang là đàn ông có vợ.

Lily James năm nay mới 31 tuổi còn Dominic West đã 50. Cả hai đeo khẩu trang và chở nhau trên xe scooter điện trên đường phố Rome, thăm quan các địa danh lịch sử nổi tiếng và chụp hình vui vẻ.

Nữ diễn viên Mamma Mia! Here We Go Again công khai tình tứ với bạn diễn.

Lily James và Dominic West cùng tham gia series phim The Pursuit of Love sắp phát trên kênh BBC. Cả hai không chỉ tình tứ dìu nhau trên phố mà còn ôm hôn trong nhà hàng. Nhiều tay máy phát hiện Dominic West không còn đeo nhẫn cưới. Tờ Daily Mail của Anh cho biết cặp đôi ở hai đêm trong khách sạn 5 sao Hotel de la Ville có view toàn cảnh trung tâm Rome.

Dominic West kết hôn với FitzGerald năm 2010 và đã có 4 người con. Anh chưa từng công khai chuyện hôn nhân trục trặc hay ly thân vợ nên hành động công khai hẹn hò với Lily James khiến nhiều người bức xúc. Trong khi đó, Lily James hồi tháng 7 còn bị bắt gặp hẹn hò tình tứ với Evans trong công viên. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn từ Harper’s Bazaar của Anh trong số tháng 11/2020, nữ diễn viên nói cô sẽ không trả lời chuyện có đang hẹn hò với nam diễn viên Captain America.

Lily James trong phim 'Lọ lem' 2015

Quỳnh An