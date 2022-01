Khai thác những cảnh tình cảm, thậm chí là cảnh nóng táo bạo là yếu tố để nhà sản xuất loạt phim Trung, Hàn thu hút sự chú ý của khán giả.

Dẫu biết (Nevertheless)

Sau khi nổi tiếng nhờ vai "tiểu tam" đáng ghét trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee đã nhanh chóng được đảm nhận vai chính của phim Dẫu biết. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh Yoo Na Bi (Han So Hee) - cô gái từng bị tổn thương vì tình yêu nhưng vẫn muốn tìm kiếm những mối quan hệ để khỏa lấp cô đơn.

Cô gặp gỡ và có mối quan hệ không rõ ràng với Park Jae On (Song Kang) - một người không quá quan tâm chuyện hẹn hò mà chỉ tán tỉnh qua đường với những cô gái đẹp xung quanh.

Loạt cảnh nóng gây tranh cãi năm 2021

Không chỉ gây tranh cãi bởi nội dung truyền tải lối sống sai lệch tới giới trẻ mà Dẫu biết còn khiến khán giả phải than thở vì quá nhiều cảnh thân mật của Song Kang và Han So Hee. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy ngại ngùng khi xem phim cùng gia đình bởi liên tiếp nhưng cảnh ôm hôn, gần gũi da thịt được lồng ghép.

Clip các cảnh tình cảm phim ''Dẫu biết'':

Tên của tôi (My name)

My name là dự án phim tiếp theo mà Han So Hee thủ vai chính. Trong My name, Han So Hee tiếp tục có cảnh nóng táo bạo với Ahn Bo Hyun ở tập cuối phim. Đây cũng là lần đầu tiên cô để ngực trần trên màn ảnh. Sau My name, Han So Hee được coi là một trong những sao Hàn nỗ lực lăn xả vì cảnh nóng trên màn ảnh.

Trong phim, Han So Hee vào vai Ji woo - một nữ sinh trung học quyết gia nhập mafia để tìm ra kẻ giết cha, sau đó dùng tên khác hoạt động bí mật với tư cách là cảnh sát. Trong quá trình giả làm cảnh sát, cô quen biết Pil Do - một cảnh sách cũng đang tìm cách trả thù cách trả thù tổ chức buôn ma túy đã gây nên cái chết cho em gái của mình.

Nhiều khán giả nghĩ rằng đây sẽ là phim hành động thông thường, tuy nhiên cảnh nóng của cặp diễn viên ở tập cuối phim đã khiến đa số khán giả tỏ ra khó hiểu và cho rằng không cần thiết. Trước những thắc mắc của người xem, mỹ nam Itaewon Class Ahn Bo Hyun cho biết: "Thay vì đắm chìm trong cảm xúc, tôi nghĩ rằng cả Pil Do và Ji Woo đều đã phải chịu đựng những nỗi đau và có thể an ủi nhau. Tôi nghĩ rằng những cảnh đó rất quan trọng để thể hiện tình cảm của cả hai".

Một ngày bình thường (One ordinary day)

Trở lại màn ảnh với phim Một ngày bình thường, tài tử Kim Soo Hyun đã khiến khán giả choáng ngay từ tập đầu tiên bởi cảnh nóng cuồng nhiệt. Trong phân đoạn này, Kim Hyun Soo (Kim Soo Hyun) vô tình gặp một nữ khách hàng đặc biệt, ép anh phải chạy taxi chở mình dù Hyun Soo đã cố gắng từ chối. Sau đó, anh theo cô về tận nhà và cả hai đã có tình một đêm với nhau.

Việc đưa cảnh nóng kéo dài gần 2 phút vào ngay tập mở đầu đã khiến Một ngày bình thường nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng nhà sản xuất muốn thu hút lượt xem nên đã cố tình để cảnh ân ái của Kim Soo Hyun xuất hiện ngay tập 1. Một số khác lại khẳng định đó là tình tiết hoàn toàn phù hợp với nội dung của phim, bởi ngay sau đó khi thức dậy, nhân vật của Kim Soo Hyun phát hiện người bạn mới quen đã chết và anh buộc phải đi tù trong sự ngỡ ngàng.

Cảnh nóng của Kim Soo Hyun gây sốc với khán giả.

Em là niềm kiêu hãnh của anh

Lên sóng năm 2021, Em là niềm kiêu hãnh của anh được xem là bộ phim ngôn tình hot nhất làng giải trí Trung Quốc. Một trong những yếu tố làm nên thành công của phim là phản ứng hóa học cực ăn ý của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba với loạt phân cảnh "ngọt như mía lùi" trong 26 tập phim.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phim có khá nhiều cảnh hôn ướt át khiến họ đỏ mặt khi xem. Khán giả khẳng định bộ phim có nội dung bình thường nhưng vẫn gây sốt là vì loạt cảnh tình cảm giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi phim chưa lên sóng, một nguồn tin đã tiết lộ cặp đôi có tổng cộng 20 lần hôn nhau trong phim. Tuy nhiên sau đó, ekip sản xuất đã cắt đi hơn 10 cảnh, chỉ còn lại khoảng 10 cảnh hôn.

Anh Thư