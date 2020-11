Thiên vương Hong Kong cho biết bản thân khỏe mạnh và phản bác một số tin đồn không đúng về tình trạng của anh trong thời gian gần đây.

Ngày 2/11, QQ đưa tin cách đây không lâu một số trang web ở Hong Kong và Đài Loan đăng tải thông tin Lưu Đức Hoa nhập viện vì mắc ung thư giai đoạn cuối.

Các trang tin tức này cho hay Thiên vương Hong Kong đã mất giọng hát vì tác dụng của thuốc xạ trị gây ảnh hưởng đến thanh quản và sẽ sớm đưa ra tuyên bố giải nghệ. Bằng chứng là Lưu Đức Hoa đã phải hủy show diễn hồi cuối năm 2018 do mất giọng.

Sau khi tin đồn lan truyền không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lưu Đức Hoa.

Lưu Đức Hoa bị đồn mắc bệnh ung thư.

QQ đưa tin mới đây, nam ca sĩ đã nhận lời phỏng vấn của cánh báo giới Hong Kong. Tài tử cho biết muốn giữ im lặng trước vụ việc, nhưng tin đồn thất thiệt ngày một lan xa, thậm chí còn có tin anh đã qua đời. Vì vậy, sao nam quyết định xuất hiện sớm để trấn an khán giả thông qua việc quảng bá ca khúc mới.

"Tôi ổn, không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Hy vọng sắp tới mọi người sẽ ủng hộ MV Continue to be beautiful của tôi. Ban đầu bài hát này viết ra là dành riêng cho vợ và con gái của tôi. Tuy nhiên, bây giờ nó được dành tặng cho mọi người. Chúc chúng ta sẽ sớm chiến thắng bệnh dịch", Lưu Đức Hoa chia sẻ với On.

Hình ảnh hậu trường buổi ghi hình MV mới cho thấy tài tử Tuyệt đại song kiêu vẫn rất điển trai, phong độ và đi lại nhanh nhẹn, không có dấu hiệu của một người mắc bệnh ung thư.

Lưu Đức Hoa vẫn khỏe mạnh, phong độ trong hậu trường quay MV mới.

Theo HK01, hiện tại, Lưu Đức Hoa đang bận rộn chuẩn bị cho các dự án âm nhạc mới để tái xuất vào đầu năm 2021 sau nhiều lỡ hẹn với khán giả. Tác phẩm Sóng dữ 2 chứng kiến màn tái ngộ sau 18 năm trên màn ảnh rộng của nam diễn viên và tài tử Lưu Thanh Vân cũng sẽ ra mắt vào tháng 12.

Theo Zing