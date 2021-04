Lý Hải chi hàng chục tỷ đồng để phục vụ các cảnh quay cháy nổ, giật sập 15 căn nhà sàn hay màn rượt đuổi kịch liệt trên sông nước trong "Lật mặt: 48h".

Phim điện ảnh Lật mặt 5 của Lý Hải được thông báo công chiếu 16/4. Nam đạo diễn cho biết anh đầu tư lớn vào dự án lần này, đặc biệt với cảnh quay hành động cùng mức chi phí hàng chục tỷ đồng.

Phim có màn đối đầu kịch tính giữa nhân vật chính là võ sĩ Hiền (Võ Thành Tâm) cùng ông trùm A Sìn (Huỳnh Đông). Đây được xem là cảnh đắt giá, tạo nút thắt cho hồi kết phim. Để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ê-kíp tỉ mỉ loại bỏ hết sỏi đá lẫn trong sình. Sau đó họ trải một lớp bạt lên trên rồi tiếp tục bơm bùn, dựng cây cối để hoàn thiện cảnh quay.

“Quay cảnh hành động trên bùn sình rất dễ bị trơn trượt, sai vị trí hoặc không tự chủ được nên tốn rất nhiều thời gian. Các diễn viên phải ngâm mình trong bùn suốt nhiều tiếng từ ba giờ sáng", Lý Hải cho biết.

Với bối cảnh miền Tây sông nước, dự án có những phân đoạn rượt đuổi và cháy nổ trên tàu ghe. Nam đạo diễn cùng ê-kíp đầu tư hai chiếc phà nhỏ chở thiết bị quay phim và âm thanh; ba chiếc tàu nhỏ để chở diễn viên, nhân viên tổ phục trang cùng các loại đạo cụ, quần áo; năm cano đặt máy quay... với tổng chi phí ba tỷ đồng.

Mặt khác, đoàn phim có bối cảnh khu dân cư người Chăm ở Châu Đốc. Do địa điểm khá lâu đời, những ngôi nhà sàn đều bị cũ, mục không đảm bảo an toàn và thẩm mỹ điện ảnh. Lý Hải quyết định dựng lên dãy nhà mới gồm 15 căn đảm bảo an toàn cho các cảnh đấu võ và giật sập để phục vụ cho cảnh quay ngay sau đó.

Lật mặt: 48h quy tụ dàn diễn viên Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Mạc Văn Khoa, Huỳnh Đông, Quách Ngọc Tuyên, Lý Hải... được kỳ vọng là "bom tấn" của điện ảnh Việt sau khi các phần phim trước đều đạt doanh thu phòng vé ở mức cao.

Thúy Ngọc