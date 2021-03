Tác phẩm giành 172 tỷ doanh thu của đạo diễn Victor Vũ đã không lọt Đề cử Oscar 2021, hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Ra rạp từ ngày 19/12/2019, Mắt Biếc liên tục lập kỷ lục ngoài rạp chiếu nhiều tuần liên tiếp và thu về 172 tỷ đồng. Phim được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành công lên màn ảnh từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Được chọn là đại diện cho Việt Nam tranh Oscar 2021 nhưng Mắt Biếc đã không được gọi tên trong danh sách đề cử được công bố tối 15/3.

"Mắt Biếc" có thể coi là bộ phim thành công về cả mặt hình ảnh lẫn âm nhạc.

Trong khi đó, bộ phim đại diện cho điện ảnh Hàn Minari mới thắng giải Phim nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng 2021 nhận 6 đề cử ở các hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, Nam & Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Mank (tên cũ là Citizen Kane) của đạo diễn David Fincher dẫn đầu danh sách với 10 đề cử.

'Minari' liệu có lặp lại thành công của 'Ký sinh trùng' tại Oscar năm nay?

Promising Young Woman (Cô gái trẻ hứa hẹn), bộ phim sẽ công chiếu ngoài rạp Việt từ 2/4 tới cũng giành các đề cử quan trọng cho Phim hay nhất, Đạo diễn và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã giành tổng cộng 83 giải thưởng và 166 đề cử khác nhau ở các lễ trao giải danh giá khắp thế giới.

Trailer "Promising Young Woman" - phim giành 5 đề cử Oscar năm nay

Trong khi đó, với đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay nhờ vai diễn trong Ma Rainey's Black Bottom, Viola Davis trở thành diễn viên da màu được đề cử nhiều nhất trong lịch sử. Chadwick Boseman, ngôi sao Black Panther dù đã qua đời nhưng vẫn được ghi nhận với một đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Ma Rainey's Black Bottom.

Viola Davis và Chadwick Boseman đều làm nên lịch sử Oscar với 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Oscar năm nay cũng ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử có tới hai phụ nữ đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là Emerald Fennell (phim Promising Young Woman) và Chloé Zhao (Nomadland). Trong khi đó Steven Yeun trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Minari.

Lễ công bố kết quả Oscar 2021 sẽ diễn ra ngày 25/4, chậm hơn mọi năm gần 2 tháng.

Danh sách đề cử Oscar 2021

Phim hay nhất

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

"The Trial of the Chicago 7”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-jung Youn, “Minari"

Đạo diễn xuất sắc nhất

Lee Isaac Chung, “Minari”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

David Fincher, “Mank”

Thomas Vinterberg, “Another Round”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

“Judas and the Black Messiah,” Shaka King and Will Berson

“Minari,” Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

“Sound of Metal,” Darius Marder and Abraham Marder

"The Trial of the Chicago 7,” Aaron Sorkin

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

"Borat"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Ca khúc gốc hay nhất

“Husavik”, “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Fight for You”, “Judas and the Black Messiah”

“Io Sì (Seen)”, “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Speak Now”, “One Night in Miami”

“Hear My Voice”, “The Trial of the Chicago 7”

Quay phim xuất sắc nhất

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“News of the World”

“Nomadland”

“The Trial of the Chicago 7”

Phim quốc tế hay nhất

“Quo Vadis, Aida?", Bosnia & Herzegovina

“Another Round”, Đan Mạch

“Better Days”, Hong Kong

“Collective”, Romania

“The Man Who Sold His Skin”, Tunisia

Quỳnh An