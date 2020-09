My 'sói' Thu Quỳnh mất ăn mất ngủ vì vai con giáp thứ 13 có học

Thu Quỳnh cho biết vai con giáp thứ 13 cô đảm nhiệm chắc chắn sẽ bị ném đá nhưng nữ diễn viên nói vai diễn phần nào sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Thu Quỳnh thay đổi kiểu tóc và tạo hình trong phim mới.

2 năm qua Thu Quỳnh liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh ở nhiều thể loại vai, từ My sói ghê gớm thủ đoạn trong Quỳnh búp bê đến Thu Huệ hiền lành cam chịu trong Về nhà đi con, Những ngày không quên. Ngay sau khi hoàn thành Những ngày không quên Thu Quỳnh tiếp tục đảm nhiệm vai Khánh Ngọc, một bác sĩ nhưng cũng là con giáp thứ 13 trong phim Lửa ấm sẽ lên sóng VTV1 từ 1/10 tới. Lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet về vai diễn rất được chờ đợi và được dự báo sẽ tiếp tục tạo sóng này.

- Vai diễn mới của Quỳnh trong phim 'Lửa ấm' tạo ấn tượng bởi ngoại hình khác hẳn Thu Huệ trong 'Về nhà đi con' và được giới thiệu là kẻ thứ 3, vai này sẽ thay đổi 180 độ so với vai diễn trước?



Vai Khánh Ngọc khác Thu Huệ về tất cả mọi khía cạnh. Vai diễn này tạo cho tôi nhiều áp lực vì phim truyền hình Việt Nam 3 năm trở lại đây gần phim nào cũng có nhân vật con giáp thứ 13. Chất liệu mọi người cũng đã khai thác rất nhiều và thường con giáp thứ 13 bị lên án rất nhiều. Có thể do kịch bản cũng như đạo diễn, diễn viên xác định sẽ tạo ra một nhân vật con giáp thứ 13 thật đáng ghét.

Tính tôi hay tự làm khó bản thân nên không lựa chọn cách đó. Tất nhiên trên nền kịch bản chỉ có như vậy nhưng tôi cố gắng để những phân đoạn đinh làm sao nhân vật khiến người xem không thấy bị nhàm chán. Vì thông thường trên phim con giáp thứ 13 luôn chen vào hai nhân vật chính đã lặp lại rất nhiều và tôi hy vọng có thể làm cho nhân vật mới mẻ hơn và khán giả có thể đồng cảm nhiều hơn.

Bởi lẽ kể cả con giáp thứ 13 thì trên cộng đồng mạng luôn có cách giải thích hợp lý tại sao họ làm như vậy nên tôi cố gắng lý giải cho nhân vật của mình dựa trên tình cảm và tình yêu. Có thể cách tìm chìa khoá khá mới mẻ nên hên xui nhưng tôi quyết định chơi một ván bài để xem khả năng của mình có thể khiến khán giả đồng cảm hay không?...

Thu Quỳnh muốn tạo nên nhân vật kẻ thứ 3 khác với các diễn viên khác.

- Quỳnh nói vào vai này rất áp lực. Vậy nó cụ thể nằm ở khâu nào: tạo hình, cách diễn hay vì những vai diễn trước mình đóng đã quá thành công?

Đọc kịch bản tôi đã thấy hay nên đã thêm áp lực. Kịch bản hay mà không lột tả hết toàn bộ nhân vật sẽ rất tiếc và buồn vì khả năng của mình. Tôi nỗ lực lắm, đến mức mất ăn mất ngủ vì vai diễn. Áp lực của tôi chính là việc phải làm thế nào cho nhân vật của mình không giống như những nhân vật con giáp thứ 13 mà các diễn viên khác từng thể hiện và đã thành công trong các bộ phim trình chiếu 3 năm trở lại đây.

Tôi muốn tìm một hướng mới tiếp cận khán giả. Về mặt ngoại hình hay cách thể hiện nhân vật so với những vai từng thể hiện thì không hề áp lực. Bởi khi đọc kịch bản tôi thấy Ngọc có xuất thân hoàn toàn khác so với My sói hay Thu Huệ nên tôi có khả năng làm cho nó khác đi.

Chỉ có một vấn đề là 3-4 phim gần đây đều thu tiếng trực tiếp và mọi người đều đã quá quen với giọng Thu Quỳnh rồi nên dù có cố gắng thay đổi thì giọng nói cũng không thể thay đổi 100% được. Tôi có chút lo lắng khán giả không thể ngồi xem trước màn hình mà nghe tiếng có thể sẽ áp đặt giọng nói đó của Khánh Ngọc vào một nhân vật khác mà tôi từng thể hiện. Nếu khán giả có thời gian xem nhân vật mới tôi thể hiện thì đó sẽ là điều vô cùng hạnh phúc.



- Quỳnh nói muốn tạo hình ảnh khác về con giáp thứ 13 trên phim, thậm chí còn muốn có sự đồng cảm của khán giả, vậy có thể hiểu Khánh Ngọc sẽ không nhận gạch đá khi lên sóng?



Chắc chắn nhân vật này sẽ bị ném đá rồi vì dù sao nó vẫn là con giáp thứ 13 và làm cho gia đình người ta đảo lộn. Đó sẽ là nhân vật tạo nên sóng gió và khiến cho tuyến chính của câu chuyện sẽ rẽ ra một nhánh khác. Thế nhưng cách tôi tìm đến nhân vật xuất phát từ việc cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trên nền kịch bản thực sự mối quan hệ khá phức tạp đến mức diễn viên, đạo diễn luôn phải đặt ra câu hỏi thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai, bởi không ai tìm ra được câu trả lời chính xác.

Chính vì thế để làm nên một nhân vật rất chấp chới trong việc sai và đúng. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi muốn nhân vật của mình đi theo đường dây đó, để khán giả thấy có lúc Khánh Ngọc sai nhưng không thể hoàn toàn trách cô ấy bởi nhân vật có cái lý của mình. Không biết có thành công hay không nhưng tôi đã dành rất nhiều suy nghĩ và công sức cho vai diễn này.

Thu Quỳnh và Trương Minh Quốc Thái trong một cảnh phim.



- Vào vai kẻ thứ 3, ngoại tình với chồng người khác thì tất nhiên sẽ có cảnh nhạy cảm, so với 'Quỳnh búp bê' phim này Quỳnh có phải đóng nhiều cảnh nóng?



Cảnh nóng trong phim này cũng không nóng quá, nếu bình thường các phim khác là 40-45 độ phim này chỉ 35-38 thôi (cười). Vì trong phim này tôi và hai nhân vật chính là những người có học nên không muốn nhân vật của mình giải quyết mọi vấn đề một cách thiếu văn hoá hay bị coi là ít học. Tôi luôn diễn bám vào yếu tố Khánh Ngọc có học thức cao. Do vậy tôi đặt nhân vật của mình phải có hành xử phù hợp với nhân thân để cách xử lý của cô ấy đôi khi còn hợp lý hơn cả cô vợ. Tôi luôn muốn lật đi lật lại để nhân vật của mình thật hấp dẫn chứ không muốn nó một chiều kiểu muốn giành lấy chồng người ta phải giành bằng được bằng mọi thủ đoạn hay những cách trơ trẽn nhất.



- Đến thời điểm này khi phim sắp lên sóng, điều gì ở nhân vật Khánh Ngọc khiến Quỳnh hài lòng nhất?

Đây là một vai diễn khó và cũng khó cho toàn bộ ê kíp bởi làm về đề tài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thì tất cả đều phải có sự tìm tòi. Ngoài diễn xuất phải làm cho thật chuẩn công tác cứu nạn cứu hộ, về phía đội ngũ bác sĩ cũng vậy. Hơn nữa hai người phụ nữ trong phim đều là bác sĩ và lại cần phải đẩy lên yếu tố y đức nên có nhiều ràng buộc ở nhân vật, vừa không làm xấu hình tượng ngành y và làm thế nào để hợp lý hoá phần phụ nữ, phần đàn bà cũng như sự nhân văn ở nhân vật. Phim chưa ra mắt chưa thể nói điều gì, chỉ biết sự cố gắng tìm tòi của ê kíp hy vọng khán giả hài lòng với bộ phim.

Thu Quỳnh trong phim 'Những ngày không quên'

Mỹ Anh