Nữ diễn viên xinh đẹp Lily Collins được khen ngợi về diễn xuất trong bộ phim tâm lý ly kỳ 'Gia tài tội lỗi' (Inheritance), một trong những bộ phim Hollywood đầu tiên sẽ trở lại màn ảnh rộng mùa hè này.

Gia tài tội lỗi xoay quanh nhân vật chính là Lauren Monroe do Lily Collins thủ vai, một luật sư trẻ đầy triển vọng, là con cả của một gia đình giới thượng lưu, bề thế, tưởng như hoàn hảo tại New York.

Khi cha cô (Patrick Warburton) đột ngột qua đời, thay vì được thừa hưởng một gia tài kếch xù, cô chị cả Lauren chỉ được trao một chiếc chìa khóa riêng dẫn đến một căn hầm bỏ hoang trong khuôn viên của gia đình. Ngay tại nơi này, cô phát hiện "món thừa kế" phần mình lại là một người đàn ông bí ẩn (Simon Pegg) bị giam cầm trong nhiều năm ngay dưới căn hầm tối tăm suốt 30 năm qua mà không một ai hay biết.

Không còn nhận ra Simon trong loạt phim 'Nhiệm vụ bất khả thi'.

Vào vai một người đàn ông bí ẩn mang tên Morgan Warner, Simon đã phải cố gắng giảm cân để có được dáng vẻ đúng với miêu tả về nhân vật này, hốc hác xanh xao và thậm chí có chút điên loạn khi bị nhốt và cô lập hoàn toàn với thế giới suốt nhiều năm liền. Nam diễn viên còn chia sẻ rằng anh chỉ vừa gặp bạn diễn Lily Collins vào dịp cuối tuần trước khi họ bắt đầu tham gia đoàn phim. Nhưng rất may mắn vì cả hai đều khá hòa hợp. “Điều quan trọng nhất khi quay phim với một người mà bạn chưa từng gặp chính là phản ứng hóa học giữa cả hai”.

Gia tài tội lỗi với sự tham gia của nữ ngôi sao từng được đề cử Quả Cầu Vàng Lily Collins. Cô là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất tại kinh đô điện ảnh sau màn trình diễn xuất sắc của mình trong bộ phim Rules Don't Apply. Collins từng xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách được khán giả yêu mến như Love, Rosie, The Mortal Instruments, The Blind Side, Okja.

Tạo hình của Lily Collins trong 'Gia tài tội lỗi'.

"Đây là một bộ phim giật gân. Bạn biết chắc bạn sẽ không thể ngồi yên một chỗ khi xem nó. Với những nút thắt không thể nào đoán được trước, hy vọng bạn sẽ có một trải nghiệm ly kỳ như khi tôi đọc kịch bản của bộ phim", Collins chia sẻ về bộ phim.

Bên cạnh Collins, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu bao gồm: Simon Pegg (loạt phim Mission Impossible, Shaun of the Dead, Hot Fuzz), Chace Crawford (Gossip Girl, The Boys), Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman), Marque Richardson (Dear White People) và Michael Beach (Aquaman).

Phim quy tụ dàn diễn viên ấn tượng.

Ngồi ghế đạo diễn của Gia tài tội lỗi là Vaughn Stein, người từng hợp tác với Simon Pegg và Margot Robbie trong bộ phim tâm lý tội phạm Terminal năm 2018. dự kiến khởi chiếu từ 12/6.

Mỹ Anh