Việc Tiến Linh đăng status ẩn ý và xoá hết hình với Hồng Loan trên facebook lẫn Instagram dấy lên nghi vấn anh và diễn viên Huỳnh Hồng Loan đã 'đường ai nấy đi'.

Hồng Loan mới xác nhận yêu Tiến Linh từ đầu tháng 3.

Tối 16/4, Tiến Linh đăng ảnh một mình cùng dòng trạng thái: Quãng thời gian đó thật đẹp! Thank you for everything!" (Cảm ơn vì tất cả) trên Instagram và đạt gần 12 nghìn lượt thích sau vài tiếng đồng hồ.

Ngay dưới status, một fan bình luận: "Tiến Linh chia tay Huỳnh Hồng Loan rồi sao. Tiếc cho đôi này quá đẹp đôi". Nhiều người cũng dự đoán cặp sao này đã chia tay bởi Tiến Linh đã xoá hết mọi hình ảnh liên quan đến bạn gái hơn 3 tuổi. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì Hồng Loan và Tiến Linh - một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí nếu chia tay nhau dù chưa ai lên tiếng xác nhận việc này.

Dòng trạng thái dấy lên tin đồn chia tay của Tiến Linh.

VietNamNet đã tìm cách liên lạc với Hồng Loan để hỏi thông tin về sự việc nhưng không nhận được tín hiệu phản hồi. Facebook cập nhật dòng trạng thái mới nhất hôm 13/4 và không hề có dấu hiệu là cô đang trải qua chuyện buồn. Nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng giữ nguyên mọi hình ảnh, video và bài viết liên quan đến Tiến Linh. Tuy nhiên dễ nhận thấy là một tuần trở lại đây Tiến Linh không còn comment vào bất cứ status nào của nữ diễn viên dù trước đây rất chăm bình luận bất cứ động thái nào của Hồng Loan trên facebook. Điều này càng dấy lên đồn đoán khả năng hai người đang giận nhau hoặc đã chia tay...

Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh từng được nhận xét là đẹp đôi dù chênh nhau 3 tuổi.

Trong bài trả lời phỏng vấn VietNamNet hồi cuối tháng 3, Hồng Loan khẳng định cô và Tiến Linh vẫn đang ở giai đoạn bạn bè. Tuy nhiên nữ diễn viên dành những lời nhận xét tích cực cho Tiến Linh: "Tôi và Linh bắt đầu nói chuyện từ trước Tết. Linh là một người ga lăng, hiền lành, dễ thương và lãng mạn. Nhìn Linh ít lạnh lùng, nghiêm túc trên sân cỏ nhưng ở ngoài là người ấm áp, nói nhiều, đi chơi với Tiến Linh tôi cười suốt vì sự hài hước của cậu ấy".

browser not support iframe.

Mai Linh