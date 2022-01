Nữ diễn viên thủ vai y tá Ngọc của 'Phố trong làng' vừa có chia sẻ dài trên trang cá nhân khi phim đóng máy.

Phố trong làng đang phát sóng trên VTV1 với vai nữ chính - y tá Ngọc dành cho Ngọc Anh. Cô là diễn viên tay ngang lần đầu đóng chính trong một bộ phim truyền hình dài hơi phát sóng giờ vàng. Trên các diễn đàn phim, nhân vật của Ngọc Anh thu hút sự quan tâm của khán giả, ngoài nhan sắc của nữ diễn viên thì trang phục sexy của y tá Ngọc trở thành chủ đề tranh cãi nảy lửa.

Bên cạnh đó cũng có nhiều người chê bai diễn xuất của Ngọc Anh, cho rằng cô diễn nhạt và quá non, không đủ sức cân nhân vật chính. Tuy vậy cũng có khán giả cho rằng diễn vậy là ổn, nhất là với diễn viên mới.

Cách đây ít phút Ngọc Anh chia sẻ một vài hình ảnh trong bữa tiệc đóng máy Phố trong làng diễn ra ngày 20/1. Cô cho biết ngày biết tin vai Ngọc là nữ chính bộ phim cô rất bất ngờ và hạnh phúc vì "không nghĩ bản thân đã có ngày được đảm đương vai chính trên sóng truyền hình quốc gia".

Ngọc Anh và Anh Tuấn - hai diễn viên chính 'Phố trong làng' trong tiệc đóng máy.

Cô chia sẻ: "Xuyên suốt quá trình làm Ngọc, thầm tự nhủ phải cố gắng nhất có thể, để sau này không phải hối hận, để không phụ lòng tin của anh Hiền (đạo diễn Nguyễn Mai Hiền - PV) và mọi người. Mình muốn chỉ được thất vọng về bản thân thôi, người khác thì đừng, mình sẽ dằn vặt lắm… Và quan trọng nhất, mình cũng muốn là một trong những minh chứng dù nhỏ bé rằng: lớp diễn viên mới tuy kinh nghiệm chưa nhiều, khả năng chưa sánh được với các tiền bối nhưng sự cố gắng không bao giờ thiếu. Mình muốn anh Hiền sẽ không phải cảm thấy mạo hiểm sau này mỗi khi giao vai cho bất cứ diễn viên mới nào".

Ngọc Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân và nhắn nhủ đến khán giả. "Vai diễn đã kết thúc, chắc chắn còn nhiều điều tồn tại, đôi khi diễn vẫn còn “đường cày chưa thẳng”, mong quý vị khán giả giơ cao đánh khẽ. Cám ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cũng như góp ý để Ngọc Anh ngày một hoàn thiện hơn. Không có quý vị, chắc chắn không có một Ngọc Anh của bây giờ".

Ngọc Anh cùng các nữ diễn viên trong 'Phố trong làng'.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn của VietNamNet, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng chia sẻ quan điểm khi có nhiều khán giả nhận xét vai Ngọc của cô là nữ chính nhưng có phần chìm hơn so với các vai nữ phụ. "Phim là sản phẩm chung của mọi người chứ không phải riêng ai cả. Nếu mình tôi hay các bạn nữ phụ không thể tạo nên phim này vì ai cũng có vai trò riêng. Với vai chính diện nghiêm túc, trưởng thành nên cái khó nhất là thể hiện làm sao cho nó không bị nhạt.

Từ đầu Ngọc đã xuất hiện với những cảnh an ủi, trấn an người khác, mang tính động viên khích lệ, nhiều khi mang đến cảm giác giáo điều và hơi bị giáo dục công dân nên tôi cố gắng để làm sao cho tự nhiên bởi thoại mang tính triết lý nhiều khi văn vở rất khó biến thành dáng vẻ vui vẻ hài hước. Màu sắc và chất của vai tôi vẫn phải đảm bảo và chỉ có thể diễn đời nhất dựa trên thoại đó thôi. Tôi thấy mọi người đang so sánh các vai với nhau và đó là điều khó vô cùng vì mỗi vai sẽ có chất và nội dung riêng" - Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh trong 'Phố trong làng'

Quỳnh An