Nữ diễn viên Lily Collins đang gây sốt với bộ phim 'Emily in Paris' sở hữu nhan sắc cuốn hút ngắm mãi không chán.

Emily in Parisvới diễn xuất của Lily Collins đang gây sốt trên toàn thế giới. Không chỉ nội dung phim, trang phục của nữ chính mà nhan sắc của nữ diễn viên người Anh cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi của các fan. Mới đây Lily Collins tiết lộ tuổi thật của Emily trên phim là 22 trong khi thực chất cô đã 31 tuổi. Dù vậy vẻ ngoài của nữ diễn viên hoàn toàn phù hợp với nhân vật.

Trong Emily in Paris diện trang phục sang chảnh, nữ tính của các thương hiệu lớn trên thế giới. Người đẹp biến hoá với các thể loại trang phục và phong cách, toả sáng mỗi lần xuất hiện, khoe nhan sắc rạng rỡ, cuốn hút trong mỗi shoot hình.

Lily Collins gần như có thể "cân" mọi kiểu tóc, phong cách trang điểm cũng như trang phục. Không chỉ trên phim, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện nữ diễn viên đều thu hút mọi ánh nhìn.

Nổi loạn hay kín đáo, nữ tính hay sexy, người đẹp sinh năm 1989 đều luôn khiến fan hài lòng trong mỗi shoot hình. Dù chỉ cao 1m65 nhưng nhờ vẻ đẹp sắc nét Lily toả sáng gần như mọi lúc mọi nơi và không bao giờ khiến fan phải thất vọng vì ngoại hình của mình.

Cô con gái xinh đẹp của danh ca Phil Collins chính là nguồn cảm hứng để cha cô viết ca khúc 'You'll Be In My Heart' nổi tiếng từng đoạt giải Oscar trong phim 'Tarzan' (1999).