Phía sau thành công bất ngờ của "Squid Game" (tựa Việt: Trò chơi con mực) là những thông tin thú vị và bất ngờ. Cơn sốt của phim vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Ra mắt vào trung tuần tháng 9 vừa rồi, bộ phim sinh tồn đặc sắc của truyền hình Hàn Quốc - Squid Game (Trò chơi con mực) đã nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu và vươn lên trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix tại hơn 90 quốc gia.

Trong vòng một tháng qua, Squid Game đã vượt qua kỷ lục 82 triệu người xem của bộ phim Bridgerton trước đó. Dàn diễn viên của Squid Game cũng nhận được lời phỏng vấn trên truyền hình Hàn Quốc và truyền hình Mỹ.

Các trò chơi trong phim cũng trở thành xu hướng trên mạng xã hội, ví dụ như trò "Đèn xanh, đèn đỏ" hay "Thử thách tách kẹo". Để tạo nên những thước phim ám ảnh và kịch tính, những bí mật hậu trường của Squid Game đã dần được hé lộ.

1. Hai nhân vật Sae Byeok và Ji Young ban đầu vốn là nam giới nhưng đạo diễn đã quyết định chuyển thành nữ giới vì cho rằng, câu chuyện cuộc đời của họ sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn khi nhân vật là nữ.

Quả thực, cả hai diễn viên thể hiện vai diễn này là Jung Ho Yeon và Lee Yoo Mi đều làm tròn vai và vươn lên trở thành những cái tên trẻ gây chú ý của màn ảnh Hàn Quốc sau khi Squid Game ra mắt.

Hai nhân vật Sae Byeok và Ji Young trong Squid Game.



2. Đạo diễn muốn tìm kiếm gương mặt trẻ, ít người biết cho vai Sae Byeok và cuối cùng, ông đã quyết định lựa chọn người mẫu Jung Ho Yeon, một người mẫu Hàn Quốc làm việc tại nước ngoài và chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Jung Ho Yeon đã gửi video diễn xuất của cô về Hàn Quốc trong thời gian đang ở Mỹ tham gia tuần lễ thời trang New York.

Thật bất ngờ, Jung Ho Yeon đã được nhận và có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. Nhớ về trải nghiệm này, nữ diễn viên chia sẻ: "Lần thử vai đầu tiên, tôi quay video khi đang ở New York, nhưng đạo diễn muốn gặp mặt tôi trực tiếp. Tôi thử vai trực tiếp lần thứ hai sau khi về Hàn Quốc, và được chọn ngay lập tức".

Sự thành công của Squid Game cũng như những ấn tượng cô tạo được từ bộ phim đã giúp sự nghiệp của Jung Ho Yeon chuyển hướng đáng nể. Cô hiện là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, hơn 15 triệu người và ký hợp đồng đại diện với nhiều nhãn hàng quốc tế.

3. Bộ phim Squid Game lúc đầu được dự kiến là phim điện ảnh nhưng cuối cùng đạo diễn đã chuyển thành phim truyền hình dài tập. Do vậy, nhân vật cảnh sát Jun Ho đã được bổ sung vào trong kịch bản của phim.

Nhân vật cảnh sát Jun Ho đã được bổ sung vào trong kịch bản của phim.



4. Gần 2 năm trước khi bộ phim Squid Game được phát sóng, đơn vị độc quyền phát hành phim này trên mạng đã thông báo về dự án này với cái tên gốc ban đầu là Round Six (tạm dịch là Vòng sáu).

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game bắt đầu viết kịch bản phim từ năm 2008 và hoàn tất bản nháp vào năm 2009. Đạo diễn của phim mất sáu tháng để hoàn tất hai tập đầu của phim.

Trong bài phỏng vấn với tờ Radio Times, đạo diễn Hwang cho biết, anh từng lo lắng bộ phim bị đánh giá quá bạo lực và xa lạ, sẽ không thu hút được đông đảo người xem. Anh cũng đối mặt với khá nhiều khó khăn về kinh phí thực hiện phim và chọn lựa diễn viên trước khi Netflix nhận lời.

5. Để 2 nhân vật Gi Hun và Sang Woo trông có vẻ thân thiết trên phim, hai diễn viên Lee Jung Jae và Park Hae Soo dành nhiều thời gian trò chuyện. Tài tử Park Hae Soo còn chia sẻ rằng anh đã tới nhà của bạn diễn uống rượu, nói chuyện rất nhiều. Lee Jung Jae cũng vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho bạn diễn.

Hai diễn viên Lee Jung Jae và Park Hae Soo dành nhiều thời gian trò chuyện.



6. Nam diễn viên người Ấn Độ - Anupam Tripathi vốn dĩ không được chọn vào vai Ali trong Squid Game bởi đạo diễn đã nhắm nhân vật này cho một tài tử người Philippines.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nam diễn viên kia không thể tới Hàn Quốc quay phim. Chính vì thế, Anupam Tripathi trở thành lựa chọn thay thế và hiện tại, anh cũng là ngôi sao mới của Hàn trên mạng xã hội Instagram với gần 2 triệu người theo dõi.

Anupam Tripathi, năm nay 32 tuổi, chuyển tới Hàn Quốc học tập tại trường đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc từ năm 2010. Trước Squid Game, anh từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Ode to My Father vào năm 2014 và lồng tiếng trong dự án The 8th Night (năm 2021) của Netflix.

7. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nghĩ ra Squid Game ở thời điểm gia đình ông nợ nần chồng chất, nghèo khó. Suy nghĩ về việc tham gia một trò chơi nguy hiểm đổi lấy tiền đã đến với ông vào lúc đó.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Variety, đạo diễn của bộ phim tiết lộ, ông từng viết kịch bản cho khá nhiều dự án lớn của Hàn Quốc như Silenced và The Fortress. Ông cũng viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim hài Miss Granny, một trong những tác phẩm điện ảnh có doanh thu lớn nhất tại Hàn Quốc.

8. Vì Sae Byeok là nhân vật vượt biên từ Bắc Hàn nên nữ diễn viên Jung Ho Yeon đã phải luyện tập với người vượt biên thật sự để luyện giọng nói, khẩu âm.

9. Trong trò chơi kéo co, các diễn viên đã phải sử dụng sức lực thật sự để diễn. Đầu kia của dây thừng được gắn vào một chiếc máy có lực kéo mạnh nên các diễn viên phải căng sức thực sự để hoàn thành cảnh quay.

10. Nỗi sợ của dàn diễn viên trong trò chơi "đi trên kính" cũng là thật bởi đạo diễn yêu cầu xây dựng một cầu kính thực có độ cao 1 m so với mặt đất để đảm bảo phản ứng của diễn viên trong phim cũng là thật.

Con búp bê khổng lồ trong Squid Game là có thật.

11. Con búp bê khổng lồ trong tập đầu và thuộc thử thách Đèn xanh, Đèn đỏ của Squid Game là thực. Nó được đặt tại huyện Jincheon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ba giờ lái xe. Con búp bê này đã được đoàn làm phim mượn tới địa điểm quay phim rồi sau đó mang trả lại.

12. Thay vì phụ thuộc vào hiệu ứng quay phim, dàn diễn viên của Squid Game đã tham gia tất cả các trò chơi trong bộ phim một cách thực sự và phản ứng của họ cũng vì thế mà chân thực. Các diễn viên của bộ phim đã có cả "rổ" kỷ niệm yêu thích khi tham gia bộ phim và chia sẻ trong các bài phỏng vấn sau đó.

13. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của 456 người chơi. Và khá thú vị, số người được đạo diễn tuyển chọn tham gia bộ phim này cũng là 456 người.

14. Trong phim, người chơi mặc trang phục màu xanh còn người giám sát mặc bộ đồ màu đỏ, đeo mặt nạ đen. "Chúng tôi quan tâm tới sự tương phản về màu sắc giữa hai nhóm. Việc mặc đồng phục sẽ góp phần thể hiện sự phân cấp và cá tính của nhân vật", đạo diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ.

(Theo Dân trí)