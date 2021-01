'No Time To Die' (Không phải lúc chết), phần mới nhất của loạt phim James Bond sẽ không ra rạp vào tháng 4 như dự kiến mà sẽ hoãn chiếu sang tháng 10 năm nay.

Trailer mới của 'No Time To Die'

Dự kiến ra rạp từ tháng 4/2020, No Time To Die bị đẩy lịch sang cuối tháng 11/2020 và gần đến ngày chiếu MGM và Universal quyết định hoãn chiếu sang tháng 4/2021. Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của hãng MGM thì tập phim thứ 25 về điệp viên 007 sẽ không ra rạp như dự kiến ngày 2/4 mà chuyển sang ngày 8/10/2021. Như vậy người hâm mộ sẽ phải đợi thêm ít nhất 8 tháng nữa mới được thưởng thức bộ phim trị giá 250 triệu USD này ngoài rạp.

Daniel Craig trong 'No Time To Die'.

No Time To Die được đông đảo khán giả mong đợi không chỉ vì là phần phim đánh dấu mốc kỷ niệm lần thứ 25 xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn hứa hẹn mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới cho nhân vật huyền thoại này. Đây cũng là tập phim cuối cùng có sự góp mặt của Daniel Craig trong vai James Bond trước khi chuyển giao cho diễn viên khác trẻ hơn.

Một pha hành động cực ngầu của 007 trong tập phim.

Không chỉ có No Time to Die, hàng loạt dự án đình đám khác cũng vừa thông báo lịch chiếu mới. Universal rời lịch Nobody từ 26/2 sang 2/4. Khả năng bom tấn Fast & Furious 9 cũng khó mà giữ lịch phát hành cũ là 28/5. Sony cũng đổi ngày phát hành hàng loạt phim Peter Rabbit 2, Ghostbusters: Afterlife, Cinderella. Phim Last Night in Soho cũng thay ngày phát hành từ 23/4 sang 22/10. Disney cũng đã lùi ngày đưa The King’s Man ra rạp sang 20/8 thay vì 12/3.

Quỳnh An