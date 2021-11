Trở lại màn ảnh sau thời gian dài, Song Hye Kyo khiến khán giả ‘đỏ mặt’ với những phân cảnh táo bạo ngay tập đầu của phim ‘Now, We Are Breaking Up’.

Phân cảnh gán mác 19+ trong tập đầu ‘Now, We Are Breaking Up’:

‘Now, We Are Breaking Up’ (Bây giờ chúng ta chia tay) lên sóng tập 1 tối 12/11. Phim về chủ đề tình cảm xen lẫn yếu tố thời trang, xoanh quanh mối quan hệ giữa Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Ha Young Eun là trưởng nhóm thiết kế tại công ty thời trang nổi tiếng The One, có ngoại hình xinh đẹp và tài năng nhưng lạnh lùng. Cô ít đặt niềm tin vào người khác vì từng tổn thương tình cảm nhiều lần, chỉ chú trọng công việc. Trái lại, Yoon Jae Guk phóng khoáng, sống cho hiện tại và theo chủ nghĩa tình yêu không hôn nhân.

Cặp bài trùng Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong)

Ở phân cảnh đầu tiên, sau khi tham gia bữa tiệc sôi động tại Pháp, Young Eun ân ái với người đàn ông lạ mặt ở khách sạn. Trong khung cảnh pháo hoa đẹp mắt, cảnh giường chiếu nóng bỏng của cặp đôi đầy lãng mạn. Đây cũng là cảnh gán mác 19+ trong tập đầu của phim.

Do chịu quá nhiều tổn thương, Young Eun cư xử rất lạnh lùng với người vừa ân ái. Khi được hỏi tên, cô thẳng thắn từ chối: “Tại sao anh lại hỏi tên tôi? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu. Sau Tuần lễ thời trang, tôi cũng sẽ về nước, tạm biệt Paris”.

Ngay đầu tập phim, khán giả đã phải ‘đỏ mặt’ với khoảnh khắc nóng bỏng.

Trong tập 1, bạn thân của Young Eun – Chi Sook (con gái Giám đốc điều hành của The One) - đánh ghen bạn trai ngoại tình. Bạn trai của Chi Sook – Jim Hee - là người mẫu trong công ty của Young Eun. Theo hợp đồng, bạn trai của Chi Sook vi phạm tổn hại hình ảnh của công ty, vì thế anh vội vàng mặc quần áo chạy theo van xin Young Eun bỏ qua. Chi Sook ở lại ‘quyết chiến’ với người đã ngoại tình với bạn trai, sau đó thẫn thờ uống rượu một mình tại khách sạn.

Bị bắt quả tang trong tình trạng không mảnh vải che thân, Jim Hee cố gắng thuyết phục Young Eun để không phải đền bù hợp đồng.

Tối hôm đó, Chi Sook cũng có một buổi xem mặt theo lời giới thiệu của bố, nhưng vì quá say, Young Eun buộc lòng phải đi thay. Người mà cô phải đi xem mặt lại chính là Yoon Jae Guk – nhiếp ảnh gia có tiếng đã có một đêm ‘nồng cháy’ với cô tại Paris.

Trong buổi hẹn, Young Eun liên tục hành động khiến đối phương khó xử như nhai nhồm nhoàm, bốc đồ bằng tay hay làm việc trong lúc đang dùng bữa. Tuy nhiên, Jae Guk lại thấy hứng thú và càng muốn tìm hiểu.

Young Eun không hứng thú lắm với việc đi xem mặt giúp bạn thân nên đã trả lời hời hợt rồi đứng lên ra về.

Rời buổi hẹn, nhóm làm việc của Young Eun xảy ra chuyện và mất hết tài liệu, cần chụp lại sản phẩm gấp để kịp tiến độ công việc. Công ty không tìm được thợ chụp ảnh, Young Eun tìm Jae Guk ngỏ ý hợp tác. Tưởng anh tầm thường nên không kỳ vọng gì nhiều, nhưng những bức hình Jae Guk chụp lại làm cho Young Eun bất ngờ.

Cô không nghĩ nhiếp ảnh gia mình thuê bừa mà lại có khả năng chụp ảnh ‘thần sầu’ tới vậy.

Ngày hôm sau, Jae Guk và Young Eun được mời tới tham dự bữa tiệc VIP. Vì tò mò, anh chàng đi theo Young Eun xem cô đi đâu và làm gì. Young Eun gặp nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Olivier và cho anh xem những bức ảnh chụp các thiết kế của công ty The One, do chính Jae Guk chụp.

Với thái độ tự cao và lấy tiền bạc ra chèn ép, dù thuyết phục như thế nào, Olivier vẫn từ chối hợp tác với công ty của Young Eun. Lúc này, Jae Guk bước vào căn phòng và kéo tay Young Eun đi ra, đồng thời từ chối hợp tác giữa anh và Olivier – điều Olivier mong muốn từ lâu. Nhà thiết kế người Pháp lúc này nhận ra Jae Guk là chủ nhân của những bức ảnh ban nãy và hối hận.

Jae Guk đã có màn trả thù đặc biệt thay cho Young Eun.

Cuối phim, Jae Guk hỏi Young Eun vì sao luôn vờ như không quen biết khi từng là tình nhân, nhưng Young Eun lạnh lùng nói: “Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul” cùng lời hứa sẽ gặp lại nhau ở Seoul của Jae Guk.

Tập 1 ‘Now, We Are Breaking Up’ khép lại với lời hứa hẹn của Jae Guk và sự bỏ ngỏ về lòng tin của Young Eun về mối quan hệ này. Màu phim khá ấn tượng khi mang màu sắc của ‘kinh đô thời trang’ nổi tiếng Paris. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cùng nội dung thú vị khiến khán giả tò mò và mong chờ những tập tiếp theo của ‘Now, We Are Breaking Up’.

Bách Văn