Sau khi xin mẹ 1 tháng trước khi chia tay, Jae Guk đã dành nhiều thời gian bên cạnh Young Eun với hy vọng cô sẽ đi đổi ý đi Pháp cùng mình.

Young Eun (Song Hye Kyo) và Jae Guk trải qua 1 tháng hạnh phúc cuối cùng trước khi chia tay. Cặp đôi cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, đi dạo, du lịch và chụp những bức hình kỷ niệm.

Đôi tình nhân dù có hạnh phúc đến mấy cũng sẽ sớm chia tay.

Họ dường như đã định sẵn ngày kết thúc mối quan hệ này. Jae Guk kết thúc hợp đồng với Vision PR, đến Paris và không hẹn ngày trở lại. Young Eun dọn khỏi nhà cũ và đến nơi mới. Cô tặng bạn trai chiếc túi hiệu mới, nói rằng đây không phải quà chia tay mà chúc mừng cho khởi đầu mới của cả hai.

Jae Guk vẫn mong muốn cô bạn gái sang Pháp ở với mình.

Dù đề nghị nhiều lần, Young Eun vẫn cương quyết từ chối sang Pháp cùng Jae Guk (Jang Ki Yong). Tuy nhiên, sau buổi diễn thành công, danh tiếng của Young Eun tiến triển rõ rệt. Cô được tạp chí nổi tiếng Nouvelle Bag phỏng vấn, trụ sở thương hiệu của cô chuyển đến Lafayère - một trung tâm thương mại lớn tại Pháp. Điều này vực dậy công ty sau nhiều khó khăn.

Hơn nữa, Young Eun nhận được thư từ Oliver - nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp - muốn trao cho cô cơ hội sang Pháp làm việc và tiếp tục phát triển tài năng.

Nhận được thư mời sang Pháp, liệu Young Eun có đồng ý?

Chuyện tình của Young Eun - Jae Guk dường như đã có thêm tia sáng mới sau đề nghị từ ông Oliver. Nhưng Young Eun liệu có quyết định sang Pháp tu nghiệp hay ở lại Hàn Quốc phát triển công ty của mình? Và quyết định này có thay đổi được tình trạng mối quan hệ của họ bây giờ không? Tập 14 của Now, We Are Breaking Up sẽ tháo gỡ nút thắt này.

Bách Văn