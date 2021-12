Sau nhiều khó khăn, áp lực mọi phía, mối tình chóng vánh của cặp đôi Young Eun - Jae Guk chính thức chấm dứt.

Đầu tập 12, Jae Guk đề nghị Young Eun (Song Hye Kyo) đi Pháp sống với mình vì nếu tiếp tục ở lại, sẽ còn nhiều áp lực xảy đến với họ. Tuy nhiên, Young Eun không đáp lời, dường như cô không thể rũ bỏ trách nhiệm với bố mẹ và công việc để theo đuổi tình yêu.

Jae Guk và Young Eun mong muốn được tiếp tục tình yêu ngọt ngào này tại Paris.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cô từ chối lời đề nghị của anh. Jae Guk (Jang Ki Yong) đoán được trước lý do của Young Eun vì cha mẹ đang có xích mích, bạn bị ung thư và công ty đang lâm vào cảnh khó khăn. Dù Young Eun yêu Jae Guk, nhưng cô cũng không thể bỏ cuộc sống riêng dễ dàng.

Mối quan hệ đang dần đi vào bế tắc, liệu có tìm được ánh sáng?

Sắp tới, công ty của Young Eun sẽ có buổi trình diễn thời trang, đây là cơ hội "vớt vát" công ty. Young Eun quyết định mời Mi Sook - cô bạn thân đang bị ung thư làm người mẫu đảm nhận thiết kế quan trọng. Buổi trình diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi, mọi người chúc mừng Young Eun.

Buổi diễn thành công đã giúp công ty Young Eun tiếp tục hoạt động.

Jae Guk không xuất hiện cổ vũ Young Eun. Anh đã đi đến mộ của người anh quá cố trong trạng thái say xỉn. Đắn đo hồi lâu, Jae Guk đến gặp mẹ và xin bà hãy cho mình thời gian, sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả Young Eun.

Jae Guk từ bỏ Young Eun, quyết định dừng lại tất cả sau 1 tháng.

Vì sao Jae Guk lại quyết định từ bỏ mối tình mình đã cố gắng bấy lâu? Young Eun và Jae Guk sẽ chia tay khi vừa mới chớm nở không lâu? Tập 13 của ‘Now, We Are Breaking Up’ sẽ hé lộ cụ thể.

Jae Guk khóc trước mặt mẹ, nói về quyết định chia tay của mình:

Bách Văn