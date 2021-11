Suốt 3 tập phim Now, We Are Breaking Up, những cảnh ôm hôn 'nóng bỏng' vẫn là điểm khán giả nhắc đến nhiều nhất và có ý kiến cho rằng đạo diễn có đang quá lạm dụng yếu tố này để thu hút khán giả.

Nội dung chính của Now, We Are Breaking Up tập 3 khai thác về thân phận thật của người tình cũ Young Eun (Song Hye Kyo). Đồng thời, cả Song Hye Kyo, Jang Ki Yong tiếp tục có những cảnh hôn táo bạo.

Những cảnh hôn được lồng ghép xuyên suốt 3 tập phim:

Mở đầu tập phim là chuỗi những ký ức đáng nhớ giữa Young Eun và Yoon Soo Wan - tình cũ của cô nàng khi còn ở bên Pháp. Đối với Young Eun, sự xuất hiện của Yoon Soo Wan như đã vực dậy được tinh thaafn cô trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Một tình yêu đẹp nhưng lại để lại nhiều thương tổn trong lòng Young Eun.

Quay trở lại với công ty The One cùng cô bạn Chi Sook, sự hứng thú đối với Jae Guk ngày càng lớn khiến Chi Sook tìm đủ mọi cách để gặp riêng. Với những lý do về công việc, Jae Guk không từ chối bởi vì biết Young Eun đi cùng.

Young Eun thẳng thừng từ chối ngồi cùng bàn với Jae Guk, để Chi Sook cùng Jae Guk trong phòng riêng.

Sau bữa ăn, Chi Sook cùng Seok Do Hoon hẹn đi uống rượu cùng nhân viên công ty truyền thông Vision PR, Yoon Jae Guk cũng có mặt tại đây. Trừ Jae Guk, mọi người đều say nên đến nhà Young Eun ngồi tạm. Không ai ngờ khi đến, Chi Sook lại muốn cô đem rượu ra để mọi người uống tiếp.

Chi Sook từ ghét 'không đội trời chung' sang 'dính như sam' với Jae Guk.

Dù bực mình, cô vẫn lấy rượu cho họ rồi tiếp tục vào trong dọn dẹp. Lúc này, Jae Guk đi vào cùng và liên tục hỏi về Yoon Soo Wan, và vì sao không chia sẻ rõ hơn chuyện này hay người đó có ý nghĩa thế nào với cô. Cuối cùng, Young Eun chia sẻ hết những dồn nén bấy lâu.

Giây phút Jae Guk thổ lộ việc Yoon Soo Wan chính là anh trai của anh ấy.

Cô kể, trong một ngày mưa, đã hẹn Yoon Soo Wan nhưng không thấy anh tới. Đến khi quán cafe đóng cửa, cô mới rời đi trong nước mắt. Young Eun trách Soo Wan rất nhiều, nhưng không biết rằng vì cố gắng đi nhanh giữa trời mưa nên anh gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Những chuyện không vui xảy ra khiến Young Eun mất dần niềm tin vào tình yêu.

Sau đó, Young Eun (Song Hye Kyo) và Jae Guk (Jang Ki Yong) lại có những cảnh hôn nồng cháy, không còn nhẹ nhàng và chóng vánh như cảnh hôn ở tập trước nữa. Điều này báo hiệu 2 chiều hướng, một mối quan hệ tốt đẹp sẽ sớm bắt đầu hoặc đơn giản là những 'ân ái' trong phút chốc của cả hai.

Suốt 3 tập phim Now, We Are Breaking Up, những cảnh ôm hôn 'nóng bỏng' vẫn là điểm khán giả nhắc đến nhiều nhất và có nhiều nhận xét đạo diễn đang quá lạm dụng yếu tố này để thu hút khán giả.

Hai người ôm hôn nhau thắm thiết, chia sẻ những tâm tư đã giấu kín bấy lâu.

Cuối tập, công ty The One phát hiện ra mẫu sản phẩm của công ty bị sao phép và bán tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, Young Eun không bực bội mà nhanh chóng tìm cách giải quyết. Young Eun có giải quyết ổn thỏa hay không? Mối quan hệ của hai người sẽ ra sao chính là nút thắt mà khán giả đang mong chờ được tháo gỡ ở những tập sau củaNow, We Are Breaking Up.

