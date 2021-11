Tập 2 của ‘Now, We Are Breaking Up’ tiếp tục làm khán giả ‘vương vấn’ với nụ hôn bất ngờ trong thang máy của Young Eun (Song Hye Kyo) dành chon nam nhiếp ảnh gia điển trai.

Màn 'cưỡng hỗn' chóng vánh của Young Eun tại thang máy:

Nội dung chính của tập 2 xoay quanh công việc của Young Eun (Song Hye Kyo) và những cảm xúc vương vấn của Jae Guk (Jang Ki Yong) sau ân ái ‘tình một đêm’ trong tập đầu.

Mở đầu tập 2 là không khí làm việc căng thẳng, Young Eun bị chỉ trích vì nhà thiết kế người Pháp Olivier từ chối thẳng thừng lời mời hợp tác. Young Eun vốn không phải người dễ buông bỏ nên cố gắng hết sức để lấy lại danh dự. Điều này được thể hiện qua dự án mới của nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập công ty The One.

Young Eun luôn đặt công việc lên hàng đầu, sống với tôn chỉ không bao giờ từ bỏ đam mê.

Bạn thân của Jae Guk – Seok Do Hoon là đại diện cho Vision PR – công ty truyền thông lớn nhất nhì Hàn Quốc đang hợp tác quảng bá cho sự kiện của The One. Tại buổi gặp gỡ làm việc, Young Eun và Jae Guk đã vô tình chạm mặt. Đây chính là lần chạm mặt đầu tiên kể khi cả hai người cùng quay trở về Seoul.

Tại đây, cô bạn thân Chi Sook nhận ra Jae Guk là người đã phải lòng tại bữa tiệc VIP. Nhưng không ngờ rằng đó là người trong buổi xem mặt cô nhờ Young Eun đi thay vào hôm trước.

Chi Sook ‘say nắng’ Jae Guk vì vẻ ngoài điển trai cùng phong thái lịch thiệp.

Tuy tận tụy với nghề nhưng Young Eun liên tục gặp những rắc rối, khó khăn trong công việc, nhất là sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Người mẫu nổi tiếng Hye Rim được nhắm là người mẫu quảng bá bộ sưu tập thời trang của công ty The One, do Young Eun phụ trách. Với thái độ hống hách và lời lẽ khinh thường, Hye Rim từ chối hợp tác trước ngày diễn ra sự kiện.

Người mẫu Hye Rim chê bai và coi thường các sản phẩm của thương hiệu nội địa, cũng chính là sản phẩm của công ty Young Eun.

Làm việc không chút nghỉ ngơi là cơ hội giúp Young Eun và Jae Guk gặp gỡ nhiều hơn. Đáp lại hành động quan tâm, chăm sóc bằng thái độ thờ ơ, lạnh lùng, Young Eun trong mắt Jae Guk càng trở nên thú vị.

Trong thang máy, Jae Guk nói sẽ bay lại Pháp để làm việc tiếp: “Nếu không phải bây giờ, chúng ta sẽ không còn dịp nào gặp lại nhau nữa”. Sau khi anh nói xong, Young Eun chủ động trao một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, tuy nhiên cũng khá ‘chóng vánh’ như ‘tình một đêm’ trước đó của hai người.

Sự lạnh lùng vốn có của Young Eun tạm thời được xóa tan bởi nụ hôn ngọt ngào trong thang máy.

Trong sự kiện của công ty The One, vì Hye Rim từ chối phút chót nên nhân viên cùng Young Eun lo lắng. Sát giờ diễn, một người mẫu nổi tiếng khác lại xuất hiện. Chính Jae Guk đã liên lạc nhờ chị của mình trợ giúp để sự kiện diễn ra thành công.

Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp chính là bước đệm khiến Young Eun có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Không thể góp mặt trong sự kiện, Jae Guk cùng gia đình đi thắp hương, thăm viếng một người có tên Yoon Soo Hwan. Theo lời chị của Jae Guk, đây lại chính là bạn trai cũ đã khuất của Young Eun. Tập phim khép lại với dòng nước mắt đầy xúc động của Young Eun khi Jae Guk hỏi: “Cô có biết Yoon Soo Hwan là ai không?”.

Young Eun xúc động chia sẻ về bạn trai cũ của mình – Yoon Soo Hwan.

Tình tiết của bộ phim đang dần khiến người xem tò mò hơn, cảm xúc của hai nhân vật chính cũng thay đổi liên tục, hứa hẹn những điều bất ngờ ở những tập tiếp theo của ‘Now We Are Breaking Up’.

Bách Văn