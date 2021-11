Nam thần tượng Sehun (EXO) bất ngờ xuất hiện trong tập 4 của bộ phim. Anh vào vai con trai chủ tịch công ty nhưng lại đảm nhận vị trí nhân viên dưới trướng Song Hye Kyo.

Nội dung chính của tập 4 đào sâu nội tâm của Young Eun (Song Hye Kyo) khi liên tiếp thông tin về tình cũ bị gợi nhắc tới và làm rõ. Ngoài ra, Sehun (EXO) xuất hiện cũng là nhân tố khiến phim tạo sự bất ngờ.

Sehun (EXO) vào vai một công tử nhà giàu thứ thiệt

Câu chuyện về tình cũ của Young Eun qua đời vào 10 năm trước là điểm nhấn đầu tiên trong tập 4. Young Eun luôn suy nghĩ rằng bị Soo Wan bỏ rơi, không hề biết rằng anh đã qua đời và để cô dằn vặt bản thân suốt 10 năm qua.

Tình cũ của Young Eun lái xe với dáng vẻ tuyệt vọng trong đêm mưa, không may gặp tai nạn giao thông và qua đời ngay tại chỗ.

Young Eun và Jae Guk ngày càng xa cách nhau vì Soo Wan là anh trai ruột của Jae Guk. Jae Guk tìm cách tiếp cận Young Eun nhưng cô né tránh, thậm chí phủ nhận có cảm tình với Jae Guk.

Young Eun bật khóc nức nở khi nhắc về người cũ, khó xử trước mối quan hệ với Jae Guk.

Rắc rối nối tiếp rắc rối, công ty của Young Eun sau khi bị đối thủ nhái lại sản phẩm phải thay đổi hướng đi. Giám đốc cùng các nhân viên liên tục nghi ngờ khả năng của Young Eun, tuy nhiên điều duy nhất cô có thể nói là xin lỗi.

Young Eun nhận được liên tiếp áp lực từ rất nhiều phía.

Sau khi trấn tĩnh, Young Eun đề nghị Jae Guk dẫn tới thăm mộ của Soo Wan. Tuy nhiên, anh không dám kể với Young Eun chuyện anh trai có ý muốn chia tay từ lâu. Trước áp lực gia đình và công việc, Soo Wan lúc đó có dự định quay trở lại Hàn Quốc.

Tuy bị từ chối rất nhiều lần nhưng có vẻ Jae Guk không nản chí. Anh tiếp tục đi theo và cảm hóa tình cảm của Young Eun với mình.

Hwang Chi Hyung (Sehun) vào vai con trai của chủ tịch, cũng là em trai ruột của Hwang Chi Sook. Anh được điều làm nhân viên do Young Eun quản lý và phụ trách.

Diễn viên, nam thần tượng Sehun hóa thân vào một cậu con trai quý tử, bồng bột và lấc cấc.

Cơ duyên đưa Young Eun quen biết Soo Wan là vì Jae Guk. Anh chính là người cùng đội với Young Eun. Tuy nhiên vì có việc gấp nên đã nhờ anh trai đưa hộ quyển sổ tới tay nữ chính, cũng là cơ hội để cặp đôi nảy sinh tình cảm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cả hai có tình cảm hạnh phúc với nhau trước khi tai nạn xảy đến.

Cuối tập phim, Young Eun lại một lần nữa chạm mặt Jae Guk, liệu Jae Guk sẽ để Young Eun rời đi hay sẽ tìm cách níu kéo mối quan hệ này? Now, We Are Breaking Up sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa ở những tập tiếp theo.

Bách Văn