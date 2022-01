Ngày 27/1, “Kyungsung Creature” chính thức xác nhận Park Seo Joon và Han So Hee đóng vai chính cho dự án và quá trình quay phim đã chính thức bắt đầu.

Kyungsung Creature là phim truyền hình thuộc thể loại kinh dị lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945, thời đại Gyeongseong đen tối. Tại đây, hai người trẻ sống vì mục tiêu sinh tồn đối đầu với một quái vật sinh ra từ lòng tham.

Phim hứa hẹn mang đến câu chuyện gay cấn về những người vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết, đồng thời đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm về phẩm giá con người. Bộ phim với đề tài độc đáo này được “cầm trịch” bởi biên kịch Kang Eun Kyung từng thành công với tác phẩm Người thầy y đức và đạo diễn Jung Dong Yoon.

Màn hợp tác giữa Park Seo Joon và Han So Hee là điều khiến người hâm mộ màn ảnh nhỏ xứ Hàn vui mừng. Trong phim, Park Seo Joon thủ vai Jang Tae Sang, một người đàn ông giàu có của Bukchon. Với sự sâu sắc, nhanh nhạy cùng tính cách dễ gần, anh trở thành nhân vật “làm mưa làm gió” ở Bukchon.

Jang Tae Sang luôn quan tâm đến hiện thực trước mắt hơn là theo đuổi công lý, cho đến khi gặp Yoon Chae Ok – cô gái có cuộc sống hoàn toàn khác với anh. Khi cô bước vào cuộc đời Jang Tae Sang, người đàn ông quyền lực dần thay đổi khi nghĩ về ý nghĩa của việc “sống như một con người”.

Trong khi đó, Han So Hee đảm nhận vai Yoon Chae Ok chuyên tìm kiếm người mất tích. Kể từ khi còn nhỏ, cô đã học cách sống sót với cha mình khi bôn ba qua Mãn Châu và Thượng Hải. Vượt qua những tình huống khủng khiếp, cô không chỉ thông minh mà còn trở nên thành thạo trong việc dùng súng, dao và tất cả các loại máy móc.

Yoon Chae Ok đến Gyeongseong (tên gọi của Seoul trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Hàn Quốc) để truy tìm người mẹ đã mất tích 10 năm trước và cuối cùng đã gặp gỡ Jang Tae Sang. Nữ chính phải đối mặt với thực tế kinh hoàng trong quá trình theo chân một vụ án mất tích hàng loạt đầy bí ẩn.

Chia sẻ về bộ phim truyền hình mới, Park Seo Joon cho biết: “Tôi rất quan tâm đến bối cảnh lịch sử của Gyeongseong. Và rồi tôi đã tìm thấy một dự án với bối cảnh đó, tôi cảm thấy hào hứng và hạnh phúc khi được làm việc với biên kịch, đạo diễn và ê kíp tài năng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để khắc họa tốt nhân vật Jang Tae Sang”.

Về phía Han So Hee, mỹ nhân 27 tuổi chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được thể hiện một khía cạnh mới của bản thân qua “Gyeongseong Creature” cùng nhân vật Chae Ok tuy bề ngoài cứng rắn nhưng lại có trái tim ấm áp. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng lớn lao mà các bạn đã dành cho tôi”.

