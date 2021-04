Tập cuối của 'Penthouse 2' vừa chính thức khép lại với một kết cục bi thảm cho tất cả. Dù những nhân vật phản diện đã lần lượt đi tù, tuy nhiên Su Ryeon (Park Eun Seok) lại đau lòng chứng kiến cảnh Logan Lee chết ngay trước mặt.

Tập 13 cũng là tập cuối của Penthouse 2 đã chính thức lên sóng. Tiếp nối tập trước, Oh Yoon Hee (Eugene) đã không tự sát mà chọn cách trả giá cho tội lỗi bằng cách ra đầu thú tội giết Min Seol Ah. Yoon Hee cũng khóc trong hạnh phúc khi được nhìn thấy con gái Ro Na (Kim Hyun Soo) còn sống khi được Su Ryeon (Lee Ji Ah) cứu.

Phiên tòa liên quan đến cái chết của Seol Ah đã được diễn ra, Su Ryeon đã khai ra chuyện Yoon Hee giết con mình. Thực chất đây chính là điều mà Yoon Hee nhờ Su Ryeon nói. Đoạn clip quay cảnh tất cả mọi người nhận tội đã giấu xác Seol Ah cũng bất ngờ được phát lại. Thêm vào đó việc Ha Yoon Cheol thừa nhận mọi lời cáo buộc đều là sự thật khiến hội phụ huynh Hera đồng loạt ăn cơm tù.

Luận theo tội trạng, từng người sẽ phải chịu mức án tương ứng: Kang Mari và Go Sang Ah tội nhẹ nhất - 1 năm 6 tháng, Ha Yoon Cheol và Lee Gyu Jin (Bong Tae Kyu) - 2 năm, Seo Jin (Kim So Yeon) - 7 năm. Yoon Hee, do được Su Ryeon xin giảm án nên chỉ lãnh án tù 3 năm. Riêng Joo Dan Tae phải nhận án chung thân.

Tòa Hera được đổi chủ dưới tay bà chủ Shim Su Ryeon. Anh em Seok Hoon - Seok Kyung cũng đã hối lỗi và ăn năn trước Rona. Thư ký Jo bên cạnh Dan Tae đã tìm đến sự giúp đỡ của bố Jenny để giúp anh vượt tù.

Logan Lee trở về Hàn Quốc cùng người bạn Alex để gặp Su Ryeon. Ngay thời điểm Logan Lee cầm nhẫn đi cầu hôn Su Ryeon thì một ông già lạ mặt đi ngang qua xe của Logan và để lại chiếc xe kéo của mình. Kết quả ngay khi Su Ryeon vừa xuất hiện, bom trên xe kéo phát nổ, Logan chết ngay trước mắt người yêu. Chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt, Su Ryeon gào khóc trong đau đớn.

Tập cuối của phần 2 kết thúc bằng cảnh phim ngập tràn nước mắt khiến người xem khó chịu. Dù phần 2 khép lại bằng một cú “chốt hạ” lửng lơ về số phận không rõ sống chết của Logan Lee khiến khán giả vô cùng ức chế. Trên trang fanpage chính thức của phim, nhiều khán giả chia sẻ cảm xúc sau khi tập phim vừa kết thúc.

Tài khoản Q.T viết: "Được người đàn ông vừa đẹp trai lại tốt tính lương thiện thì cho xuất hiện ít và toàn đau khổ. Nay hạnh phúc được mấy phút thì cho nổ banh xác luôn".

"Ai có ý định xem Penthouse thì không nên xem nhé. Đợi ra hết phần 3 hẵng xem không là sôi máu lắm", bạn T.H bình luận.

"Cố xem đến cùng mà thấy mệt não thực sự, không có một kết thúc đẹp gì", "Tức bà biên kịch, tôi thành ra stress nặng khi chờ tới phần 3", "Tức cái lồng ngực với kết phim", "Biên kịch ơi để cho một tập người ta sống hạnh phúc không được sao?"...., nhiều bình luận phẫn nộ từ khán giả.

Mặc dù vậy, dù phần 2 đã kết thúc nhưng khán giả vẫn đang rất nóng lòng đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim trong phần tiếp theo. Phần 3 của Penthouse dự kiến sẽ tiếp tục lên sóng vào tháng 6 trên kênh SBS.

Trích đoạn tập cuối Penthouse 2:

T.K