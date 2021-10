35 tập phim 'Phố trong làng' sẽ thế chỗ 'Hương vị tình thân' khi bộ phim này kết thúc phát sóng vào cuối tháng 10.

browser not support iframe.

Phố trong làng do Mai Hiền (Chạy án, Hồ sơ cá sấu) đạo diễn, khai thác về đề tài công an. Đạo diễn Mai Hiền chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối: "Phố trong làng có không gian ở vùng nông thôn Bắc Bộ với nhân vật chính là những chiến sĩ công an. Tuy nhiên trong phim này không có những cảnh hành động đuổi bắt căng thẳng hay nhưng vụ điều tra phá án hồi hộp gay cấn. Thay vào đó là hình ảnh chiến sĩ công an xã. Đôi khi những khó khăn về phong tục tập quán, về đất lề quê thói, quan hệ dòng tộc, dòng họ cũng gây khó khăn cho họ, khiến họ phải vượt qua và hóa giải được chuyện đó".

Phim xoay quanh nhân vật Nam (Phạm Anh Tuấn đóng), một chiến sĩ cảnh sát hình sự được điều động về Tân Xuân làm công an xã. Tại đây thượng úy Nam đã gặp không ít khó khăn và cả những va vấp ban đầu, nhiều vụ việc cùng các thách thức liên tiếp xảy ra. Phố trong làng phản ánh cuộc đấu tranh căng thẳng và quyết liệt nơi làng quê, sự đối đầu giữa cái tốt và cái xấu, góc khuất của những cán bộ tha hóa khuấy đảo cuộc sống bình yên nơi làng quê. Bằng nghiệp vụ vững vàng, Nam đã lần theo dấu vết để vạch trần những kẻ thủ ác.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Đây là vai diễn mình cảm thấy rất hay. Khi nhận vai này mình cảm thấy nhiều khó khăn vì đây là lần đầu tiên mình thử sức với vai chiến sĩ công an. Khó khăn từ lời thoại, hình tượng nhân vật. Đây là trải nghiệm rất mới với mình". Phố trong làng có sự tham gia của các diễn viên Phạm Anh Tuấn, Ngọc Anh, Đức Khuê, Thu Huyền... sẽ lên sóng VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 ở khung giờ Hương vị tình thân khi bộ phim này chia tay khán giả sau vài tuần nữa.

Quỳnh An