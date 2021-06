Tính tình năng động hoặc tỏ một chút thái độ hồn nhiên là cần thiết cho nhân vật nhưng Phương Oanh nên tiết chế cảm xúc cá nhân, biết cách truyền tải thông điệp về tình yêu nữ tính, sâu sắc hơn.

Phương Oanh là một nữ diễn viên không quá xa lạ với khán giả truyền hình toàn quốc. Bản thân cô đã từng ghi dấu ấn với những vai diễn ấn tượng như Mai (Ngược chiều nước mắt), Quỳnh (Quỳnh búp bê)... Khi nhớ đến Phương Oanh, khán giả thường hình dung đến một cô gái hiền lành, yếu đuối, vẻ ngoài cam chịu nhưng nội tâm đầy nghị lực, sẵn sàng vươn lên trong cuộc sống. Những vai diễn khá tương đồng về tính cách trước đây, vô hình chung đã “đóng khung” hình ảnh của Phương Oanh. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở phương diện tích cực, chính điều này cũng giúp Phương Oanh dễ dàng gây ấn tượng tốt cho đại đa số công chúng yêu mến cô trên sóng truyền hình quốc gia.

Trở lại với màn ảnh nhỏ, Phương Oanh đặc biệt gây ấn tượng với vai nữ chính trong phim Hương vị tình thân. Phương Nam - nhân vật chính do Phương Oanh thủ vai, là một cô gái sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi mẹ, cha đi tù, phải sống cùng cha nuôi từ bé. Chính những bất hạnh từ thời bé thơ cùng với việc phải đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống hiện tại đã biến Nam trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ.

Lấy cảm hứng từ một cô gái cá tính, biết tự lực vươn lên và chắc chắn sẽ giành được nhiều hạnh phúc trong đời sống, nhân vật Phương Nam hứa hẹn sẽ là nữ chính thú vị và đặc sắc trong Hương vị tình thân nói riêng và làn sóng các bộ phim truyền hình được “remake” (làm lại) từ nước ngoài nói chung. Tuy nhiên, cách diễn xuất thiếu tự nhiên, một vài tình tiết còn “gồng cứng” hoặc tỏ vẻ hồn nhiên quá đà của Phương Oanh là điều khiến cộng đồng khán giả không ngừng bình luận trong thời gian gần đây.

Ngay từ những tập phim đầu, nhân vật Phương Nam tỏ rõ vẻ ngoài của một cô gái cá tính, có phần ngông nghênh quá mức. Thậm chí nhiều khán giả nhận xét rằng nhân vật này có đôi phần vô lễ khi trò chuyện hoặc tỏ thái độ thân thiện ngang hàng với bố của cô (Công Lý đóng). Với một cô gái bị hắt hủi và phân biệt đối xử bởi mẹ nuôi, lẽ ra Phương Nam dù bề ngoài cá tính nhưng vẫn phải hành xử cực kỳ yêu thương và kính trọng bố mình hết mực. Có lẽ, trong tình huống này, nhân vật Phương Nam đã nhầm lẫn giữa khái niệm “yêu quý” với những hành động quá mức tự nhiên đến mức không cần thiết trên phim.

Đặc biệt trong những tập phát sóng gần đây, khi nhân vật Phương Nam nảy sinh tình cảm với giám đốc Hoàng Long (Mạnh Trường), diễn xuất của Phương Oanh càng khiến cho khán giả phản ứng. Dù được nhận xét là tính cách “đặc biệt thú vị” nhưng không người con gái nào lại tự nhiên đến mức ngả vào lòng một người đàn ông xa lạ trong quán bar, hoặc nhảy nhót lung tung trong công ty khi tiếp cận với giám đốc Long.

Ngoài ra, hành động đối đáp với nhân vật Khánh – một người bạn của Long đang cố gắng theo đuổi mình, nhân vật Nam đã không ngần ngại phát ngôn: "Anh có tài mà không có đức, như người ta mặc áo mà không mặc quần” đã khiến nhiều cư dân mạng bất bình. Một số khán giả bày tỏ quan điểm rằng nhân vật Khánh cũng không làm gì quá quắt đến mức phải bị Nam nói thẳng một cách thô thiển như thế. Đối diện với một người có tình cảm với mình, dù bản thân không thật sự thích, nhân vật Nam, thiết nghĩ cũng không cần tỏ ra quá quắt và thiếu tinh tế đến mức kỳ lạ như thế.

Đặc biệt hơn, trong những tập phim gần đây, nhân vật Phương Nam không ngần ngại phun nước bọt vào mặt người đàn ông mình đang có cảm tình là giám đốc Long. Chẳng cô gái nào có học vấn và hiểu biết lại hành động như nhân vật Nam cả. Hành động thô vụng và kém duyên này càng trở nên “mất điểm” trầm trọng với công chúng yêu phim Việt, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi như hiện nay. Thay vì phun nước bọt, nhân vật này chỉ cần một cái bĩu môi hoặc cử chỉ nào đó dịu dàng hơn cũng có thể diễn tả được thái độ không bằng lòng hoặc chưa được vui của bân thân, chắc sẽ khiến khán giả đỡ cảm thấy phản cảm hơn.

Sẽ là khập khiễng khi so sánh nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh diễn xuất của Phương Oanh với - UEE, nữ chính trong bản phim gốc My Only One (Người duy nhất bên tôi) sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn. Sức hút của bộ phim Hàn dù được nhận xét là lựa chọn một đề tài rất quen thuộc nhưng vẫn đạt rating gần cán mốc kỉ lục ở đài KBS, một phần đến từ lối diễn chân thật, tinh tế và rất nhiều cảm xúc của nữ chính. Hình tượng Kim Do Ran (UEE) trong phim Hàn có phần tương đồng với nhân vật Phương Nam (Phương Oanh) ở bản phim Việt nhưng lại ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn xuất trong sáng, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn rất tinh tế, dịu dàng kiểu Á Đông.

Thiết nghĩ tính tình năng động hoặc tỏ một chút thái độ hồn nhiên là cần thiết cho nhân vật nhưng Phương Oanh nên tiết chế cảm xúc cá nhân, biết cách truyền tải thông điệp về tình yêu nữ tính, sâu sắc hơn. Một vài lời góp ý, mong đón nhận được sự thay đổi khác biệt của nhân vật Phương Nam ở những tập sau của bộ phim Hương vị tình thân.

